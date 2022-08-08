Страховщик назвал самые страхуемые и угоняемые автомобили

Чаще всего по неполному каско — только от угона и конструктивной гибели (когда авто не подлежит восстановлению) — страхуются владельцы отечественных автомобилей. Их доля самая высокая в этом сегменте — 15,4%, сообщили эксперты страховой компании «Согласие». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Больше всего таких полисов в этом году приобрели для машин марки LADA: моделей Granta, Largus, Vesta, Kalina и XRAY. Вместе с тем, доля краж этих автомобилей с начала года составила всего 3,2%. Самой популярной у угонщиков стала LADA Granta.

Среди водителей иномарок наиболее востребованы страховки от угона для корейских Kia (14,7%) и Hyundai (9,8%). И, как показала статистика, эти легковушки вошли в топ самых угоняемых автомобилей текущего года. Так, на Hyundai Tucson, Santa Fe, Solaris и Creta приходится самая высокая доля хищений: 21%. Чуть уступает по популярности у преступников Kia Sorento и Kia Rio — 15,7%.

В июле повысилось внимание угонщиков к Mitsubishi Outlander: случаи краж внедорожников в этом месяце увеличились, и их доля составила 10,5% в общем количестве угонов с начала года. При этом в рэнкинге самых страхуемых транспортных средств — машины этой марки занимают лишь 9 место (4,2% полисов).

Доля «китайцев» в страховании катастрофических рисков (угон и конструктивная гибель) составляет порядка 7%. Так, страховки оформляются для Chery (2,7%), Datsun on-DO (1,6%), Haval (1,3%), Geely (0,8%) и др.

Самыми крупными выплатами страховой компании из-за угонов с начала года стали компенсации собственникам украденных Infiniti QX80 (в Екатеринбурге), BMW 730 (в Санкт-Петербурге) и Hyundai Tucson (в Москве). Владельцам было выплачено 4,4, 4,3 и 2,8 млн руб. соответственно. Машины были похищены с парковок возле дома и городских стоянок.