Страховать жизнь и здоровье ипотечников старше 50 лет и заемщиков с ограниченными возможностями предложили по минимальному тарифу за счет субсидирования стоимости полиса. Такое предложение в правительство РФ и Центробанк 14 сентября направила федеральная компания «Этажи». С копией документа ознакомились «Известия».

В пресс-службе кабмина «Известиям» сообщили, что письмо поступило в аппарат правительства и направлено для рассмотрения в Минфин. В министерстве сказали, что вопрос прорабатывается.

Сегодня для перечисленных категорий граждан страховка обходится в шесть-семь раз дороже, чем для молодых. Например, если сумма ипотеки составляет 3 млн рублей, а заемщику 20-29 лет, то стоимость страховки составит от 6,5 до 20,5 тыс. рублей в год (это минимальный тариф); если же заемщик старше 50 лет, при том же размере кредита полис обойдется в 27-126 тыс., следует из письма риелторов. Е

сли же клиент не купит страховку, то его кредит будет на 1-2% дороже, отметила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

— [Субсидировние страховки для пожилых заемщиков и инвалидов —] разумное предложение. Можно оказывать и более серьезную поддержку для людей с ограниченными возможностями — это не столь значимый объем затрат. Но зато очень человечный, правильный жест, — сказал «Известиям» эксперт общественного совета при Минстрое Илья Пономарев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Заметки на полисах: страховку для возрастных ипотечников предложили субсидировать»