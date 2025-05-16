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Фото: ТНТ
Фото: ТНТ
Кино и ТВ

Страх и рукоприкладство: известны подробности первого выпуска шоу «Мастер игры»

Алексей Самохин

В субботу, 17 мая, в 19:00 на ТНТ состоится премьера — новое психологическое реалити-шоу «Мастер игры» (16+). В проекте примут участие 22 звезды: актёры, спортсмены, блогеры и экстрасенсы. Все они вступят в тонкую психологическую борьбу ради главного приза — 10 миллионов рублей. Зрителей ждёт эпическая битва «светлых» и «тёмных», где любые средства хороши. Конфликты и скандалы начнутся уже в первой серии.

Участники прибудут в роскошный замок в Марокко, где ими будет руководить загадочный Мастер игры — Юрий Колокольников. Впервые 17 игроков встретятся друг с другом и сразу начнут формировать коалиции. Однако их ждёт сюрприз: позже к ним присоединятся ещё пятеро — экстрасенсы, чьё появление вызовет шок и неоднозначную реакцию.

«Они испугались, сердечки забились. Эта волна страха, даже за актёрскими масками, была абсолютно нескрываемой», — расскажет финалистка 16-го сезона «Битвы экстрасенсов», участница шоу «Экстрасенсы. Реванш» Николь Кузнецова.

Один из главных вопросов, волнующих участников: будут ли экстрасенсы применять свои способности в игре? Шутка чернокнижника Димы Матвеева о том, кто умрёт первым, приведёт в ярость актёра Вячеслава Чепурченко.

«Если ты скажешь это вслух, я встану и уйду, понял? — резко отреагирует Чепурченко. — Это сильно задело меня. Если это шутка, то она неудачная. Мне всё равно — манипуляция это или запугивание. В таком случае я просто уеду домой».

На первом круглом столе Мастер игры назначит троих «тёмных». С этого момента их задача — устранить всех «светлых» и остаться незамеченными. А светлым предстоит вычислить, кто врёт и «убивает» по ночам.

Объединяться участникам придётся только во время испытаний, на которых они зарабатывают деньги в общий призовой фонд. От их слаженности зависит сумма, которую получит победитель. Первое испытание — «Сжечь тёмного» — не обойдётся без скандалов и разоблачений.

Желание переманить игроков на свою сторону приведёт к открытому конфликту. Ведьма из Петербурга Наталья Бантеева буквально воспримет выражение «перетащить на свою сторону» и чуть не разорвёт актрису Наталью Рудову. А Женя Ершов доведёт до слёз Марго Овсянникову.

В финале серии зрители увидят первое голосование за круглым столом. Один участник покинет проект по его итогам, а ещё одного «тёмные» уберут ночью — он просто «не проснётся» и также покинет шоу.

Страх и рукоприкладство: известны подробности первого выпуска шоу «Мастер игры» В проекте примут участие 22 звезды: актёры, спортсмены, блогеры и экстрасенсы. Все они вступят в тонкую психологическую борьбу
Страх и рукоприкладство: известны подробности первого выпуска шоу «Мастер игры» В проекте примут участие 22 звезды: актёры, спортсмены, блогеры и экстрасенсы. Все они вступят в тонкую психологическую борьбу
Страх и рукоприкладство: известны подробности первого выпуска шоу «Мастер игры» В проекте примут участие 22 звезды: актёры, спортсмены, блогеры и экстрасенсы. Все они вступят в тонкую психологическую борьбу
Страх и рукоприкладство: известны подробности первого выпуска шоу «Мастер игры» В проекте примут участие 22 звезды: актёры, спортсмены, блогеры и экстрасенсы. Все они вступят в тонкую психологическую борьбу
Страх и рукоприкладство: известны подробности первого выпуска шоу «Мастер игры» В проекте примут участие 22 звезды: актёры, спортсмены, блогеры и экстрасенсы. Все они вступят в тонкую психологическую борьбу

Фото: ТНТ

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