Стоматолог Вероника Мелехова рассказала, почему лечение зубов стоит так дорого

Челюстно-лицевой хирург, имплантолог, основатель собственной клиники Вероника Мелехова рассказала, из чего формируется цена лечения у стоматолога.

По словам стоматолога, цена за лечение напрямую зависит от цен на материалы, инструменты и оборудование. Сейчас, когда курс доллара и евро растет, стоимость расходных материалов и оборудования тоже увеличивается, из-за чего могут подняться и цены на лечение.

«Есть эконом-клиники, которые работают на дешевых материалах, дешевыми инструментами, у них дешевое оборудование. А может быть премиальный сегмент — с хорошим оборудованием, помещением, ремонтом, красивым персоналом, где на ресепшн улыбаются девочки, а не сидит недовольная бабушка, как в поликлинике в регистратуре. Такой сервис тоже стоит денег», — рассказала Мелехова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Влияет на стоимость лечения и квалификация врача, так как медицинские курсы сейчас стоят очень дорого.

Однако, отметила Мелехова, не стоит откладывать поход к врачу из-за больших цен, так как лечение запущенных заболеваний может обойтись еще дороже.