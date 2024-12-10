Стоматолог Кадиева назвала причины, по которым темнеют зубы

Со временем зубы могут становиться темнее, и причин для этого существует множество. О том, почему это происходит, «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт, парадонтолог клиники «СМ-Стоматология» Ният Кадиева.

Почему зубы меняют цвет?

Она пояснила, что изменение цвета зубов можно условно разделить на две основные категории — врожденные и приобретенные. Врожденные изменения цвета связаны, например, с приемом беременной женщиной определенных препаратов, таких как антибиотики тетрациклиновой группы. Кроме того, причиной может быть врожденное заболевание, вызванное нарушением пигментного обмена.

Одной из причин потемнения зубов также может быть флюороз — появление пятен от белых до темно-коричневых из-за избытка фтора в питьевой воде, что характерно для некоторых регионов России.

«Однако чаще всего мы сталкиваемся с приобретенными изменениями цвета зубов. Основной причиной являются пигменты, поступающие с пищей и напитками, а также курение. Табачный пигмент, как и пигменты из ягод, фруктов, овощей, чая, кофе и других продуктов, сначала оседает на поверхности зубов, а затем проникает в их внутренний слой — дентин, окрашивая зубы изнутри», — объяснила специалист.

По словам Кадиевой, цветные пигменты легко и быстро закрепляются на биопленке зубов, которая постоянно образуется на их поверхности. Если не уделять должного внимания качественной гигиене полости рта, создаются идеальные условия для закрепления пигментов. Это приводит к образованию зубного камня, который также придает зубам нездоровый цвет.

«Со временем к этому добавляются возрастные изменения. Эмаль изнашивается, становится тоньше, что облегчает проникновение пигментов внутрь зуба. Это объясняет, почему с возрастом зубы темнеют. Кроме того, причиной может быть патологическая истираемость зубов, например, вызванная неправильным прикусом», — добавила стоматолог.

Реже причиной потемнения зубов становится прием некоторых лекарственных препаратов или использование ополаскивателей для полости рта. Подобные изменения также встречаются у людей, работающих на вредных производствах.

«Иногда темнеет только один зуб. Обычно это связано с развитием кариеса, который начинается с белого пятна и заканчивается темно-коричневым или черным пятном на поверхности или внутри зуба. Возможно также, что кариес перешел в хронический пульпит (воспаление нерва) или периодонтит, когда нерв уже погиб. Эти процессы приводят к изменениям внутри зуба, что сказывается на его цвете. Аналогичным образом на цвет влияет травма зуба: при ушибе или переломе нарушается целостность нервно-сосудистого пучка, что вызывает изменение цвета», — уточнила врач.

Еще одной причиной могут быть пломбы, изготовленные из определенных материалов. Например, амальгама — металлическая пломба — окрашивает зуб. Также материалы на основе резорцина и формалина, применяемые для пломбирования корневых каналов, могут окрашивать зубы в розовый или даже черный цвет.

Как вернуть белизну зубам?

Говоря о способах возвращения белизны зубов, Кадиева отметила, что подход зависит от причины изменения цвета. Первое и самое важное, что нужно сделать, — это своевременно обратиться к квалифицированному стоматологу. После осмотра, сбора анамнеза и диагностики специалист предложит оптимальный вариант решения проблемы.

«Первым шагом станет профессиональная чистка зубов и подбор средств индивидуальной гигиены. В некоторых случаях этого будет достаточно. Кому-то потребуется лечение кариеса и его осложнений, таких как воспаление нерва. Врач может предложить процедуру отбеливания, которая может проводиться как в клинике, так и в домашних условиях. Также хорошим решением может стать установка виниров, позволяющих выбрать желаемый оттенок зубов», — добавила стоматолог.

В заключение Кадиева подчеркнула, что регулярные профилактические осмотры у стоматолога и профессиональная чистка зубов раз в полгода помогут избежать большинства проблем.