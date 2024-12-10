Стоматолог Кадиева назвала причины, по которым темнеют зубы

Со временем зубы могут становиться темнее, и причин для этого существует множество. О том, почему это происходит, «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт, парадонтолог клиники «СМ-Стоматология» Ният Кадиева.
Почему зубы меняют цвет?
Она пояснила, что изменение цвета зубов можно условно разделить на две основные категории — врожденные и приобретенные. Врожденные изменения цвета связаны, например, с приемом беременной женщиной определенных препаратов, таких как антибиотики тетрациклиновой группы. Кроме того, причиной может быть врожденное заболевание, вызванное нарушением пигментного обмена.
Одной из причин потемнения зубов также может быть флюороз — появление пятен от белых до темно-коричневых из-за избытка фтора в питьевой воде, что характерно для некоторых регионов России.
По словам Кадиевой, цветные пигменты легко и быстро закрепляются на биопленке зубов, которая постоянно образуется на их поверхности. Если не уделять должного внимания качественной гигиене полости рта, создаются идеальные условия для закрепления пигментов. Это приводит к образованию зубного камня, который также придает зубам нездоровый цвет.
Реже причиной потемнения зубов становится прием некоторых лекарственных препаратов или использование ополаскивателей для полости рта. Подобные изменения также встречаются у людей, работающих на вредных производствах.
Еще одной причиной могут быть пломбы, изготовленные из определенных материалов. Например, амальгама — металлическая пломба — окрашивает зуб. Также материалы на основе резорцина и формалина, применяемые для пломбирования корневых каналов, могут окрашивать зубы в розовый или даже черный цвет.
Как вернуть белизну зубам?
Говоря о способах возвращения белизны зубов, Кадиева отметила, что подход зависит от причины изменения цвета. Первое и самое важное, что нужно сделать, — это своевременно обратиться к квалифицированному стоматологу. После осмотра, сбора анамнеза и диагностики специалист предложит оптимальный вариант решения проблемы.
В заключение Кадиева подчеркнула, что регулярные профилактические осмотры у стоматолога и профессиональная чистка зубов раз в полгода помогут избежать большинства проблем.