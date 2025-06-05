«Столото» запустил в продажу новые билеты моментальных лотерей серии «Русское лото»

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» представил новую серию билетов моментальных лотерей, посвящённую «Русскому лото». Под скретч-слоями с изображениями «бочонков» и «мешков» участников ждут суперпризы до 120 миллионов рублей и другие денежные выигрыши. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новая серия включает пять игр и оформлена в узнаваемом стиле — с золотыми бочонками и мешками, давно ставшими символом «Русского лото». Стоимость билетов — от 100 до 1000 рублей. Главный приз — до 120 миллионов рублей.

Также поклонникам лотерей теперь доступен особый «Адвент-календарь», посвящённый знаковым событиям «Русского лото»: главному новогоднему тиражу «Миллиард», благотворительным розыгрышам в честь Пасхи, Дня Победы и других праздников. Теперь необязательно ждать Новый год, чтобы приобрести любимый «Адвент-календарь» — он доступен в формате моментальной лотереи. Его стоимость — 400 рублей, а максимальный выигрыш составляет до 24 миллионов рублей.

«Мы постоянно создаём новые дизайны для уже полюбившихся лотерей, чтобы дарить участникам больше ярких эмоций. Новая серия объединяет атмосферу «Русского лото» и увлекательную механику моментальной игры, где радость выигрыша скрыта лишь под скретч-слоем», — рассказала операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

Лотерея «Русское лото», розыгрыши которой проходят с использованием бочонков и мешка, была создана в России более 30 лет назад и остаётся одной из самых популярных в стране.

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