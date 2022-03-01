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Вторник, 1 марта, 2022

Столб дыма над Южным промузлом видно из центра Рязани

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Столб дыма над Южным промузлом видно из центра Рязани

7info

1 марта над Южным промышленным узлом Рязани заметили большой столб чёрного дыма. На данный момент информация о происшествии уточняется.

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Дым видно из нескольких районов города, в том числе от вокзала Рязань-2. 

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