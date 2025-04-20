Стоимость новой модели Lada Iskra в базовой комплектации начнётся от 1,2 миллиона рублей, сообщил журналистам глава российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

В субботу компания «АвтоВАЗ» объявила о планах начать продажи Lada Iskra с 20 июля — в день своего основания.

«В зависимости от модификации — базовой или полной комплектации — стоимость будет начинаться от 1,2 миллиона рублей», — уточнил Соколов.

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Lada Iskra — это новое семейство автомобилей компактного класса «B», в которое входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельной линейке Lada этот автомобиль займёт место между моделями Granta и Vesta.

За первый квартал текущего года было продано 76,2 тысячи автомобилей Lada, что на 16,8% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом общий объём продаж новых легковых автомобилей в России за этот период снизился на 26%, пишет РИА Новости.