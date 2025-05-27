Стоимость десятка яиц впервые за полтора года опустилась ниже 100 рублей

Средняя стоимость десятка куриных яиц в российской рознице впервые за полтора года опустилась ниже 100 рублей, сообщили ТАСС в ассоциации «Руспродсоюз».

«Средняя розничная цена на яйца составила 98,3 рубля за десяток. Это первый раз за полтора года, когда цена опустилась ниже 100 рублей», — говорится в сообщении.

В последний раз такая цена была зафиксирована в ноябре 2023 года.

В ассоциации также отметили, что на протяжении всего 2025 года цены на яйца снижаются. «Обеспечить ценовую стабильность удалось благодаря заключению долгосрочных контрактов с ценами, которые гарантируют производителям прибыльность производства», — добавили в «Руспродсоюзе».