Вторник, 19 ноября, 2024
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Стилист Лисовец советует встречать Новый год в элегантном платье

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Алексей Самохин
Изображение от prostooleh на Freepik

Стилист Влад Лисовец посоветовал девушкам встречать Новый год в элегантном платье. В беседе с NEWS.ru он отметил, что в тренде будут кожаные изделия и полуоголенные образы, но самое главное — чувствовать себя комфортно и привлекательно. По словам эксперта, кто-то предпочитает длинные платья, а кому-то ближе мини-юбки.

«В любом случае образ должен быть элегантным. Здесь подойдут любые варианты: и платье в пол, и юбка в пол, и мини-юбка с пиджаком и плотными колготками. К этому можно добавить блестящие аксессуары. Вариантов очень много,» — пояснил Лисовец.

Стилист также порекомендовал избегать тяжелого макияжа и сложных укладок, чтобы акцент оставался на одежде. Например, можно подчеркнуть талию или выбрать верх с широкими плечами. Лисовец отметил, что летние элементы гардероба можно сочетать с более плотными вещами, например, легкое платье с грубым пиджаком.

«Главное — экспериментировать и быть смелой в образах. Сейчас модно смешивать фактуры тканей, цвета и элементы разных сезонов. Не перебарщивайте с яркими цветами: избегайте кричащих сочетаний, таких как красно-зеленый, голубой или желтый. Лучше сделать акцент на элегантность, чем на яркость,» — заключил Лисовец.

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