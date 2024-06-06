Стенд Рязанской области на ПМЭФ-2024 демонстрирует достижения и историческое наследие региона

На Петербургском международном экономическом форуме организован стенд региона, который активно посещают участники ПМЭФ.

Заместитель Председателя Правительства Рязанской области Артем Никитин отметил, что в дни работы на Петербургском международном экономическом форуме для команды региона стенд является рабочим кабинетом с плотным графиком презентаций, встреч, переговоров. В ходе их проведения традиционно делается ставка на продвижение возможностей, демонстрацию преимуществ сотрудничества с Рязанской областью, поиск точек взаимного интереса в развитии. Он также подчеркнул уникальность стенда, отметив важную роль визуального эффекта, который позволяет привлечь дополнительное внимание к региону. При разработке концепции стенда использовались узнаваемые элементы Рязанского кремля, а в изготовлении самой конструкции – материалы и механизмы, произведенные на рязанских предприятиях.

В качестве декоративного элемента сделаны полукруглые арки, которые подчеркивают самобытность архитектуры, мотивы русских купольных базилик. В том числе, это олицетворение одного из знаковых храмов Рязани – Успенского собора Кремля. В оформление включены детали из металла и дерева, элементы кольчуги, символизирующие ратное прошлое края, который является родиной былинных героев, напоминает о столице воздушно-десантных войск. На стенде демонстрируется кожевенное ремесло, проводятся мастер-классы по изготовления изделий из кожи. Гости смогут изготовить для себя сувенир. Представлены фирменные рязанские лакомства: березовый сок, иван-чай, леденцы, касимовский шоколад. Особое внимание уделено презентации инвестиционного и промышленного потенциала региона, культурно-событийной повестке, которые размещены на видеоэкранах.