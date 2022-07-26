Стефанов день 27 июля: народные приметы, что нельзя и нужно делать

Православные христиане 27 июля вспоминают сразу двух святых — апостола от 70-ти Акилу и преподобного Стефана Махрищицкого.

В народном календаре 27 июля — Стефанов день. Наши предки верили, что с этого дня лето идёт на спад, и начинают идти дожди.

Что нельзя и нужно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 27 июля

На Руси 27 июля вовсю проходила уборка ржи. Чтобы облегчить свою непростую участь во время уборочной, обязательно собирали пучки соломы и развешивали их по дому. Считалось, что она избавляет от боли в теле. Если начинали болеть спина, клали солому на поясницу.

Во время страды старались задобрить духа полей — полевика. Считалось, что он, находясь в плохом настроении, может усложнить уборку хлебов: наслать дожди и грозы или, наоборот, сильнейшую жару. В дар полевику приносили молоко и хлеб. На ночь горшочек с молоком и краюшку хлеба нужно оставить в поле.

Сегодня ни в коем случае нельзя ругаться с родственниками. Испорченные отношения вряд ли удастся восстановить в ближайшее время.

Народные приметы 27 июля

Если на восходе солнце ярко-красное, жди сильную жару;

Сухая погода сулит тёплую осень;

Чайки собираются у водоёмов — к погожей осени;

Глухой гром сулит непродолжительный и тихий дождь.

Именины 27 июля отмечают Николай, Константин, Степан, Петр, Иван.

Сон с 26 на 27 июля, как правило, пустой. Он не предвещает изменения, но может иногда указать на проблемы с близкими.