Steam приостановила выплаты разработчикам игр из России, Украины и Белоруссии

Онлайн-сервис цифровой дистрибуции Steam приостановил выплаты создателям компьютерных игр и авторам контента для Workshop из России, Украины и Белоруссии, сообщает издание «DTF» со ссылкой на самих разработчиков.

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Ряд разработчиков получили письмо от компании Valve (владеет Steam), в котором указано, что из-за «текущей обстановки» отсутствует возможность проводить платежи с банками указанных стран. На остановку выплат пожаловались также авторы контента для Workshop.

Отмечается, что официальных заявлений Valve по этому поводу не делала.

Напомним, сейчас для пользователей Steam из России недоступны все платежи для аккаунтов, включая банковские карты и PayPal.