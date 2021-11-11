Ставки ниже, подарков больше: чем Сбер порадует рязанцев в «Зелёный день»?

11-12 ноября состоится ставшая традиционной акция Сбера «Зелёный день». В этом году Сбер отмечает крупный юбилей – 180 лет. И, как принято в день рождения, ожидается много подарков. Сниженные ставки на кредиты, выгодные вклады и другие приятные предложения для клиентов. Чем порадует «Зелёный день» в этом году?

Среди актуальных предложений «Зелёного дня» – снижение ставок по кредитам. Льготные предложения будут доступны всем, кто подаст заявку на кредит 11-12 ноября. Рекордно низкая ставка 5% по потребительским кредитам действительна в первые три месяца. Затем будет установлена базовая ставка.

Минимальную ставку для кредитов на срок до 12 месяцев на период акции снизят с 9,9% до 8,95. Минимальную ставку для кредитов на срок от 13 месяцев – с 11,9% до 10,9%.

Кроме того, в «Зелёный день» клиентов также ожидает повышение ставки по новому вкладу «СберВклад Прайм». Надбавка составит 0,25%.

Выгодные предложения в рамках «Зелёного дня» подготовлены и для тех, кто планирует обзавестись кредитной картой от СберБанка. В «Зелёный день» оформить кредитную СберКарту можно на выгодных условиях: ставка по ней составит 9,8% годовых. Это актуально как для снятия наличных, так и для оформления покупок. Ставка действует 180 дней.

Тех, кто планирует приобретать недвижимость, ждут интересные акции на платформе Дом.Клик. Например, в «Зелёный день» на платформе будет работать новая функция – возможность не только связываться застройщиком, но и напрямую бронировать жильё в новостройке. Кроме того, 380 жилых комплексов по всей России представят дисконты на покупку квартиры через Дом.Клик. А при бронировании новостройки через сервис клиенты смогут получить скидку по ипотеке 0,3%.Правда, у акции есть ограничение: воспользоваться ей смогут первые 800 человек.

Мы хотим, чтобы «Зелёный день» стал праздником для клиентов, — сказал руководитель рязанского отделения СберБанка Иван Семёнов. – С момента проведения первой акции «Зелёный день» прошло четыре года, и каждый раз мы видим, что клиенты Сбера проявляют высокий интерес к нашим предложениями и предложениям, которые готовят наши партнёры. Каждый год 11 и 12 ноября мы идём на рекорды – «Зелёный день» становится своеобразным аналогом «чёрной пятницы» в России.

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