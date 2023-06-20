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Статуэтка «Библиофил»   из Рязанского художественного музея – одна из оставшихся 10 оригинальных шедевров фарфорового завода Миклашевского

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История фарфора в России  начинается  в 18 веке с создания частных именных заводов.

Юсупов, Попов,Шуров, Матисен, Насонов … список можно продолжать. Монограммы основателей украшали фарфоровые изделия тех времён. Список можно продолжать.

В рубрике «День шедевра» сегодня рассказываем о фарфоровой статуэтке «Библиофил» из коллекции рязанского художественного музея.

Произведение было создано на заводе Миклашевского. Основатель фарфорового производства Андрей Михайлович Миклашевский прожил 94 года и сумел воплотить в жизнь многие замыслы.

Одним из них стала Волокитинская фарфоровая фабрика. Будучи человеком прогрессивных взглядов, он пригласил для строительства производства потомственных французских фарфористов – братьев Дарт.

Отличительной чертой производства стало изготовление статуэток-шаржей на русских и зарубежных представителей искусства.

Наш Библиофил  — это шарж на известного французского романиста Шарля Нодье.  Начитанность персонажа подчёркивает табурет, собранный из изысканных фарфоровых книг.  Маленькие книжечки повсюду – в подмышках героя, в карманах фрака. Раскрытая книга в руках Библиофила, а в основании статуэтки тоже  стопка книг, только большего формата.

Карикатурность образу придаёт непомерно большая голова. И это объяснимо. Ведь Нодье был  Большим человеком своего времени. В его квартире собирались Александр Дюма, Виктор Гюго и Проспер Мериме.

 Дюма вспоминал об энциклопедических знаниях друга. А если вдруг Надье не обладал точным знанием по какому-либо вопросу, то он придумывал свою версию. И она оказывалась интереснее, красочнее, и выглядела правдоподобнее, чем было на самом деле.

Наш «Библиофил» не просто статуэтка. Это чернильница. Верхняя книга, на которой сидит  герой  — это крышка, а внутри находится сам писчий сосуд с монограммой завода.

В мире сегодня насчитывается около 10 оригинальных статуэток Библиофила. И одна из них в Рязанском художественном музее.

Статуэтка «Библиофил»   из Рязанского художественного музея – одна из оставшихся 10 оригинальных шедевров фарфорового завода Миклашевского
Статуэтка «Библиофил»   из Рязанского художественного музея – одна из оставшихся 10 оригинальных шедевров фарфорового завода Миклашевского
Статуэтка «Библиофил»   из Рязанского художественного музея – одна из оставшихся 10 оригинальных шедевров фарфорового завода Миклашевского
Статуэтка «Библиофил»   из Рязанского художественного музея – одна из оставшихся 10 оригинальных шедевров фарфорового завода Миклашевского
Статуэтка «Библиофил»   из Рязанского художественного музея – одна из оставшихся 10 оригинальных шедевров фарфорового завода Миклашевского
Статуэтка «Библиофил»   из Рязанского художественного музея – одна из оставшихся 10 оригинальных шедевров фарфорового завода Миклашевского
Статуэтка «Библиофил»   из Рязанского художественного музея – одна из оставшихся 10 оригинальных шедевров фарфорового завода Миклашевского

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