Статуэтка «Библиофил»   из Рязанского художественного музея – одна из оставшихся 10 оригинальных шедевров фарфорового завода Миклашевского

История фарфора в России начинается в 18 веке с создания частных именных заводов.

Юсупов, Попов,Шуров, Матисен, Насонов … список можно продолжать. Монограммы основателей украшали фарфоровые изделия тех времён. Список можно продолжать.

В рубрике «День шедевра» сегодня рассказываем о фарфоровой статуэтке «Библиофил» из коллекции рязанского художественного музея.

Произведение было создано на заводе Миклашевского. Основатель фарфорового производства Андрей Михайлович Миклашевский прожил 94 года и сумел воплотить в жизнь многие замыслы.

Одним из них стала Волокитинская фарфоровая фабрика. Будучи человеком прогрессивных взглядов, он пригласил для строительства производства потомственных французских фарфористов – братьев Дарт.

Отличительной чертой производства стало изготовление статуэток-шаржей на русских и зарубежных представителей искусства.

Наш Библиофил — это шарж на известного французского романиста Шарля Нодье. Начитанность персонажа подчёркивает табурет, собранный из изысканных фарфоровых книг. Маленькие книжечки повсюду – в подмышках героя, в карманах фрака. Раскрытая книга в руках Библиофила, а в основании статуэтки тоже стопка книг, только большего формата.

Карикатурность образу придаёт непомерно большая голова. И это объяснимо. Ведь Нодье был Большим человеком своего времени. В его квартире собирались Александр Дюма, Виктор Гюго и Проспер Мериме.

Дюма вспоминал об энциклопедических знаниях друга. А если вдруг Надье не обладал точным знанием по какому-либо вопросу, то он придумывал свою версию. И она оказывалась интереснее, красочнее, и выглядела правдоподобнее, чем было на самом деле.

Наш «Библиофил» не просто статуэтка. Это чернильница. Верхняя книга, на которой сидит герой — это крышка, а внутри находится сам писчий сосуд с монограммой завода.

В мире сегодня насчитывается около 10 оригинальных статуэток Библиофила. И одна из них в Рязанском художественном музее.