Среда, 24 сентября, 2025
12.4 C
Рязань
Кино и ТВ

Стас Михайлов впервые в жюри: третий отборочный тур «Ну-ка, все вместе!

Алексей Самохин
Фото: телеканал «Россия»

В эту пятницу, 26 сентября, в 21:30 на телеканале «Россия» выйдет третий отборочный тур вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» (16+). Об этом сообщила пресс-служба телеканала. 

Приглашенной звездой впервые станет Стас Михайлов, который исполнит один из своих хитов и присоединится к «Сотне» экспертов во главе с Сергеем Лазаревым. Ведущий шоу – Николай Басков.

«Судья — это довольно пограничная история»

Певец Стас Михайлов впервые выступит в роли судьи в «Сотне». Он поделился своим мнением о конкурсах.

«Судья — это довольно пограничная история: одних ты радуешь, других разочаровываешь. Но конкурсы важны, если человек, который приходит на конкурс, понимает, что это станет его жизнью», — отметил Михайлов.

Он рассказал, что сам побеждал на фестивале в 1992 году и думал, что станет звездой, но признание пришло к нему только через 20 лет. 

«Конкурс на сто процентов не гарантирует певцу, что он станет артистом», — резюмировал артист.

Новые лица и жаркие споры

В седьмом сезоне в составе жюри появились новички из разных жанров: Анет Сай, Алиса Вокс, Виктория Черенцова, а также оперная певица и солистка Мариинского театра Наталья Павлова.

«Искусство воспринимается разными людьми по-разному, и каждый в этом шоу защищает свое видение. Я получаю удовольствие на съемках: огромное количество талантливых певцов дарит нам свое творчество, и это прекрасно», — поделилась своими впечатлениями Наталья Павлова.

Прошлый отборочный тур не обошелся без споров. В полуфинал прошли две участницы:

Анастасия Иванова (15 лет, Санкт-Петербург) — набрала 100 баллов.

Элина Пан (Норильск, обладательница диапазона в четыре октавы) — набрала 96 баллов и выиграла в баттле.

Кто поборется за выход в полуфинал?

В новом выпуске за место в полуфинале поборются: Арина и Софья Березины из Красноярска, Алла Пронина из Тамбова, Илья Булыгин из Воронежа, Лилит Арутюнян и Елизавета Ласавская из Москвы, Софья Осипова из Иркутска, Юлия Мазунова из Самары и Олег Митраков из Омска.

Подопечные Ильи Булыгина, а именно участники коллектива Open Sound, уже соревновались в «Ну-ка, все вместе! Хором!». А сам Илья совсем недавно выступил в «Народном кастинге», и жюри единогласно его поддержало, отдав все 10 голосов.

Самые читаемые материалы

Новости России

Замеченный над Одессой необычный беспилотник — предвестник мощнейшего удара по городу

Эксперты телеграм-канала «Хроника Гераней» предполагают, что над городом летал беспилотник «Италмас», производимый компанией Zala.
Новости России

Россия нанесла ответный удар за атаку на Крым — досталось ВСУ и наёмникам 

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по нескольким целям.
Транспорт и дороги

В рязанском автобусе мать везла ребёнка стоявшего на поручне у окна 

Водитель автобуса сделал женщине замечание, но она не реагировала. 
Новости России

Пришедшего менять паспорт жителя Екатеринбурга забрали на СВО

В Екатеринбурге 45-летнего Виталия Пяньковского, который пришел менять паспорт,...
Новости России

В России ответили на «озарение» Трампа по Украине анекдотом про падающий самолет

Высказывание президента США Дональда Трампа по спецоперации напоминает анекдот...

Последние новости

Новости России

В Подмосковье 15 детей погибли в ДТП с питбайками с начала года

Минтранс Подмосковья вновь подчеркнул, что питбайк является спортивным инвентарем, и ездить на нем по дорогам общего пользования запрещено.
Общество

Парк МЧС Рязанской области пополнился пятью новыми автомобилями

Ключи от пяти новых автомобилей начальникам пожарно-спасательных частей передал заместитель председателя правительства Рязанской области Рустам Халиков.
Новости России

Есть погибшие: губернатор Кондратьев о последствиях атаки БПЛА на Новороссийск

Атака пришлась на центральную часть города, в районе гостиницы «Новороссийск».
Экология, природа, животные

В России запретили выгуливать опасных собак детям до 16 лет и пьяным

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление безопасности при выгуле собак.
Кино и ТВ

В Стамбуле стартовали съемки пятого сезона реалити «Выжить в…»

За главный приз в 10 миллионов рублей будут бороться две команды: одна состоит из знаменитостей, вторая — из «людей из народа», которые никогда не были за границей.
Общество

На семейную ипотеку можно не успеть! 

А в ЖК «Окская стрелка» доступна семейная ипотека всего под 3,5%!
Транспорт и дороги

Минтранс объяснил, почему закрыли некоторые съезды с улицы Большой в Рязани

На ситуацию пожаловалась жительница города, сообщившая, что после принятых мер стала образовываться пробка. 
Общество

Губернатор Рязанской области рассказал о популярности колледжей

Самыми популярными направлениями среди абитуриентов стали...