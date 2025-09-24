В эту пятницу, 26 сентября, в 21:30 на телеканале «Россия» выйдет третий отборочный тур вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» (16+). Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Приглашенной звездой впервые станет Стас Михайлов, который исполнит один из своих хитов и присоединится к «Сотне» экспертов во главе с Сергеем Лазаревым. Ведущий шоу – Николай Басков.

«Судья — это довольно пограничная история»

Певец Стас Михайлов впервые выступит в роли судьи в «Сотне». Он поделился своим мнением о конкурсах.

«Судья — это довольно пограничная история: одних ты радуешь, других разочаровываешь. Но конкурсы важны, если человек, который приходит на конкурс, понимает, что это станет его жизнью», — отметил Михайлов.

Он рассказал, что сам побеждал на фестивале в 1992 году и думал, что станет звездой, но признание пришло к нему только через 20 лет.

«Конкурс на сто процентов не гарантирует певцу, что он станет артистом», — резюмировал артист.

Новые лица и жаркие споры

В седьмом сезоне в составе жюри появились новички из разных жанров: Анет Сай, Алиса Вокс, Виктория Черенцова, а также оперная певица и солистка Мариинского театра Наталья Павлова.

«Искусство воспринимается разными людьми по-разному, и каждый в этом шоу защищает свое видение. Я получаю удовольствие на съемках: огромное количество талантливых певцов дарит нам свое творчество, и это прекрасно», — поделилась своими впечатлениями Наталья Павлова.

Прошлый отборочный тур не обошелся без споров. В полуфинал прошли две участницы:

Анастасия Иванова (15 лет, Санкт-Петербург) — набрала 100 баллов.

Элина Пан (Норильск, обладательница диапазона в четыре октавы) — набрала 96 баллов и выиграла в баттле.

Кто поборется за выход в полуфинал?

В новом выпуске за место в полуфинале поборются: Арина и Софья Березины из Красноярска, Алла Пронина из Тамбова, Илья Булыгин из Воронежа, Лилит Арутюнян и Елизавета Ласавская из Москвы, Софья Осипова из Иркутска, Юлия Мазунова из Самары и Олег Митраков из Омска.

Подопечные Ильи Булыгина, а именно участники коллектива Open Sound, уже соревновались в «Ну-ка, все вместе! Хором!». А сам Илья совсем недавно выступил в «Народном кастинге», и жюри единогласно его поддержало, отдав все 10 голосов.