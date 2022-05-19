Стас Барецкий заявил, что Владимир Жириновский видел его своим преемником

Шоумен и президент Союза профессиональных ритуальных агентов Станислав Барецкий обратился к делегатам съезда ЛДПР с призывом голосовать за него на выборах нового руководителя партии. По словам Барецкого, покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский видел его в качестве своего преемника.
В интервью ФАН Стас Барецкий заявил: руководить партией должен такой же яркий и харизматичный политик, каким был Жириновский.
Напомним, съезд партии, на котором будет избран преемник Владимира Жириновского, состоится 27 мая. Ранее о выдвижении своей кандидатуры заявлял рязанец Александр Шерин.