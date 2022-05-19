Стас Барецкий заявил, что Владимир Жириновский видел его своим преемником

Шоумен и президент Союза профессиональных ритуальных агентов Станислав Барецкий обратился к делегатам съезда ЛДПР с призывом голосовать за него на выборах нового руководителя партии. По словам Барецкого, покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский видел его в качестве своего преемника.

В интервью ФАН Стас Барецкий заявил: руководить партией должен такой же яркий и харизматичный политик, каким был Жириновский.

— Я поведу партию путем Владимира Вольфовича, который раскрыл мне его в многочисленных личных беседах, — заявил шоумен. — Это путь самопожертвования во имя Родины, который сейчас актуален как никогда. Следуя ему, я создам бригаду добровольцев из числа членов ЛДПР и отправлю ее защищать рубежи нашей страны! Именно так и поступил бы Жириновский, доживи он до наших дней»

Напомним, съезд партии, на котором будет избран преемник Владимира Жириновского, состоится 27 мая. Ранее о выдвижении своей кандидатуры заявлял рязанец Александр Шерин.