Стартовало голосование за лучшую управляющую компанию по итогам третьего квартала 2025 года

Анастасия Мериакри
Изображение от Freepik

Госжилинспекция запускает голосование за лучшую управляющую компанию по итогам третьего квартала 2025 года. Опрос продлится с 1 по 15 октября и будет доступен на портале «Открытый регион 62» в разделе «Мои управляющие организации».

В рейтинге участвуют управляющие компании Рязани и других муниципальных образований Рязанской области, где обслуживаются многоквартирные дома двумя и более управляющими организациями. Особое внимание уделяется мнению жителей, которые могут оценить работу своей управляющей компании, ответив на вопросы анкеты.

В инспекции подчеркнули, что результаты опроса помогут управляющим компаниям выявить и исправить ошибки, а также улучшить качество предоставляемых услуг.

Рейтинг управляющих компаний, основанный на результатах голосования, будет опубликован 25 октября.

