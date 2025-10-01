Стартовало голосование за лучшую управляющую компанию по итогам третьего квартала 2025 года

Госжилинспекция запускает голосование за лучшую управляющую компанию по итогам третьего квартала 2025 года. Опрос продлится с 1 по 15 октября и будет доступен на портале «Открытый регион 62» в разделе «Мои управляющие организации».

В рейтинге участвуют управляющие компании Рязани и других муниципальных образований Рязанской области, где обслуживаются многоквартирные дома двумя и более управляющими организациями. Особое внимание уделяется мнению жителей, которые могут оценить работу своей управляющей компании, ответив на вопросы анкеты.

В инспекции подчеркнули, что результаты опроса помогут управляющим компаниям выявить и исправить ошибки, а также улучшить качество предоставляемых услуг.

Рейтинг управляющих компаний, основанный на результатах голосования, будет опубликован 25 октября.