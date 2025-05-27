Стартовали съёмки второго сезона многосерийной мелодрамы «Лимитчицы»

В Твери начались съёмки второго сезона многосерийной мелодрамы «Лимитчицы» (16+) режиссёра Ольги Кандидатовой. Главные роли исполняют Валерия Федорович, Алексей Демидов, Надежда Лумпова, Маруся Климова, Антон Шаврин, Михаил Евланов и другие актёры. Об этом сообщила пресс-служба телеканала «Россия».

Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», телевизионный показ запланирован на канале «Россия».

События второго сезона разворачиваются спустя почти двадцать лет после завершения первого. На дворе — конец 1990-х. Главная героиня Маша (Валерия Федорович) стала директором ткацкой фабрики, которая переживает трудные времена: идут сокращения, растёт недовольство среди работников. В это непростое время в её жизни появляются новые проблемы: сын Лёша (Антон Шаврин), вернувшийся из армии, решает заняться бизнесом и связывается с местными криминальными авторитетами, а муж Иван (Алексей Демидов) попадает в серьёзные неприятности, пытаясь заработать деньги.

С трудностями сталкиваются и подруги Маши — Нина (Маруся Климова) и Зоя (Надежда Лумпова). Удастся ли героиням с честью пройти через все испытания или они тоже станут жертвами лихих девяностых?

Съёмки сериала проходят в Москве, Твери, Торжке, Павловском Посаде и Минске.

Режиссёр Ольга Кандидатова так рассказывает о проекте:

«Первый сезон мы сняли с большой любовью к зрителю. В нём чувствуется доброта и лёгкая ностальгия — даже не по тем временам или укладу жизни, а по людям, характерам, идеалам. Мы стараемся сохранить этот тон во втором сезоне, действие которого разворачивается в непростые для страны девяностые. Продюсеры сделали всё возможное, чтобы сохранить съёмочную команду, работавшую над первым сезоном, что очень помогает в процессе».

Фото: телеканал «Россия»