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Фото: телеканал «Россия»
Фото: телеканал «Россия»
Кино и ТВ

Стартовали съёмки второго сезона многосерийной мелодрамы «Лимитчицы»

Алексей Самохин

В Твери начались съёмки второго сезона многосерийной мелодрамы «Лимитчицы» (16+) режиссёра Ольги Кандидатовой. Главные роли исполняют Валерия Федорович, Алексей Демидов, Надежда Лумпова, Маруся Климова, Антон Шаврин, Михаил Евланов и другие актёры. Об этом сообщила пресс-служба телеканала «Россия».

Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», телевизионный показ запланирован на канале «Россия».

События второго сезона разворачиваются спустя почти двадцать лет после завершения первого. На дворе — конец 1990-х. Главная героиня Маша (Валерия Федорович) стала директором ткацкой фабрики, которая переживает трудные времена: идут сокращения, растёт недовольство среди работников. В это непростое время в её жизни появляются новые проблемы: сын Лёша (Антон Шаврин), вернувшийся из армии, решает заняться бизнесом и связывается с местными криминальными авторитетами, а муж Иван (Алексей Демидов) попадает в серьёзные неприятности, пытаясь заработать деньги.

С трудностями сталкиваются и подруги Маши — Нина (Маруся Климова) и Зоя (Надежда Лумпова). Удастся ли героиням с честью пройти через все испытания или они тоже станут жертвами лихих девяностых?

Съёмки сериала проходят в Москве, Твери, Торжке, Павловском Посаде и Минске.

Режиссёр Ольга Кандидатова так рассказывает о проекте:

«Первый сезон мы сняли с большой любовью к зрителю. В нём чувствуется доброта и лёгкая ностальгия — даже не по тем временам или укладу жизни, а по людям, характерам, идеалам. Мы стараемся сохранить этот тон во втором сезоне, действие которого разворачивается в непростые для страны девяностые. Продюсеры сделали всё возможное, чтобы сохранить съёмочную команду, работавшую над первым сезоном, что очень помогает в процессе».

Стартовали съёмки второго сезона многосерийной мелодрамы «Лимитчицы» События второго сезона разворачиваются спустя почти двадцать лет после завершения первого.
Стартовали съёмки второго сезона многосерийной мелодрамы «Лимитчицы» События второго сезона разворачиваются спустя почти двадцать лет после завершения первого.
Стартовали съёмки второго сезона многосерийной мелодрамы «Лимитчицы» События второго сезона разворачиваются спустя почти двадцать лет после завершения первого.
Стартовали съёмки второго сезона многосерийной мелодрамы «Лимитчицы» События второго сезона разворачиваются спустя почти двадцать лет после завершения первого.
Стартовали съёмки второго сезона многосерийной мелодрамы «Лимитчицы» События второго сезона разворачиваются спустя почти двадцать лет после завершения первого.
Стартовали съёмки второго сезона многосерийной мелодрамы «Лимитчицы» События второго сезона разворачиваются спустя почти двадцать лет после завершения первого.

Фото: телеканал «Россия»

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