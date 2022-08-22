Стартовали съёмки сериала «Несломленная» о жертвах «скопинского маньяка»

В главных ролях – Екатерина Чаннова и Татьяна Сабинова.
О начале съёмок о девочках, пострадавших от маньяка из Скопина, написал 21 августа портал Вокругкино. Производством картины занимается «Кинокомпания братьев Андреасян».
Режиссёром стал Сарик Андреасян. Об этом сообщил сам продюсер в социальных сетях. По словам Андреасяна, стартовали съёмки летнего блока, далее работа продолжится в ноябре.
«Кинокомпания братьев Андреасян» приобрела права на экранизацию книги Екатерины Мартыновой «Исповедь узницы подземелья». Это история о 14-летней девочке, попавшей в плен сексуального маньяка. В жутких условиях бункера вместе с 17-летней подругой они провели 3,5 года.
Рассказать об адском периоде своей жизни Екатерина решилась уже будучи взрослой. В 2021 году она опубликовала автобиографическую книгу. На страницах – рассказ о душевных муках и странах, преследующих её до сих пор. Однако девушка стала достаточно сильным человеком, чтобы их преодолевать.
Как отметил режиссёр проекта, Екатерина сама обратилась к нему как к автору «Непрощённого» и «Землетрясения» с просьбой экранизировать её историю. Екатерина станет консультантом сериала и поможет сделать историю честной.
Создатели сериала хотят подчеркнуть именно историю девочки, которая, пройдя через ад, выросла самодостаточной и сильной личностью.