Стартовали съёмки новой романтической комедии «ЧАТ» 

Okko, телеканал ТНТ и компания Norm Production приступили к съёмкам нового сериала «ЧАТ» (16+), романтической комедии о поисках счастья с Марусей Фоминой, Ольгой Лерман, Мариной Васильевой и Валерией Астаповой в главных ролях.

Женская дружба: существует ли она? Этот вопрос занимает многих. Но четверо главных героинь сериала «ЧАТ» уже давно нашли на него безусловный ответ. Их дружба остается крепкой уже много лет, даже несмотря на то, что судьба разбросала их по разным городам.

В центре сериала четверо подруг – Кристина, Даша, Наташа и Настя. Они подружились в родном Екатеринбурге, но уже давно живут совершенно разными судьбами. Кристина переехала в Москву и стала настоящей телезвездой, Даша вышла замуж за питерского футболиста, Настя работает медиком в Сочи, а Наташа так и осталась в Екатеринбурге.

Но героини всё же нашли способ всегда оставаться вместе: их ЧАТ. Для них это возможность откровенно делиться переживаниями, поддерживать друг друга и идти по жизни рядом, даже находясь на расстоянии в тысячах километров.

Режиссёром сериала выступает Евгения Абдель-Фаттах, оператором ― Фарес Деменюк. Авторами сценария и креативными продюсерами стали Дмитрий Шпеньков и Алена Якубова. Спродюсировали проект Андрей Левин, Роман Новиков, Заур Богов, а в качестве генерального продюсера проект возглавил Вячеслав Дусмухаметов.

Маруся Фомина, исполнительница роли Кристины — телезвезды, чья карьера рушится из-за публичного скандала: «История моей героини Кристины — это история взросления, преодоления и внутренних выборов. Будучи целеустремленной и мечтая сделать карьеру на телевидении, Кристина, однако, еще наивна и неопытна, и сталкивается с непростой ситуацией, в которой ею воспользовались. Этот момент становится переломным в её становлении как личности. Важно, что она не замыкается в себе, а находит силы говорить об этом, делиться и тем самым помогает другим. В сериале много таких тонких и честных тем, но при этом он остаётся остроумным и очень визуально красивым. У нас невероятный режиссёр Евгения Абдель-Фаттах, которая по первому образованию оператор, и это чувствуется в каждом кадре — в её умении работать с цветом, настроением, композицией. Но главное в нашем проекте— это, конечно, история о женской дружбе. О той самой настоящей, которую проносишь через всю жизнь, несмотря на взлеты и падения. Несмотря на то, что наши героини живут в разных городах, они не теряют связи, продолжают поддерживать друг друга, смеяться, спорить, делиться сокровенным. Мне кажется, каждая зрительница узнает себя хотя бы в одной из героинь. Это сериал про нас, про наши разговоры, сомнения, мечты и силу быть рядом, даже если нас разделяют тысячи километров».

Ольга Лерман, исполнительница роли Насти — врача, мечтающая о ребёнке, но без отношений: «Моя Настя — это удивительное сочетание педантичности и полной безбашенности в принятии решений. Для себя я вижу её как ребёнка в оболочке взрослого человека. Она врач, она спасает и лечит, но при этом живёт в мире своих фантазий. И только столкнувшись с жёсткой реальностью, она начинает взрослеть. Мне бы очень хотелось, чтобы эта история в итоге оказалась о любви и прощении. Потому что любовь — важнее всего, а умение прощать — это настоящая сила духа».

Марина Васильева, исполнительница роли Наташи — предпринимательницы, которая пытается вырваться из родного города, но постоянно попадает в неприятности: «Моя Наташа — вот уж с кого надо брать пример, когда руки опускаются, и кажется, что хуже уже быть не может. Это тот самый случай, «когда тебе кажется, что ты на дне, но вдруг снизу постучали». Удивительный человек, в ней столько сил и энергии, только она направлена не в то русло. Что ни день, — то у неё новые приключения. Она сама признает, что она — мастер во что- нибудь вляпаться, и она всегда находит способ выбраться. Жизнерадостная, остроумная, с отличным чувством юмора, — и это её броня. Отличная она девчонка, просто bad luck person,- ей бы к батюшке или к гадалке сходить, проверить, вдруг её кто проклял. Жаль, что в сериале нет такой сцены».

Валерия Астапова, исполнительница роли Даши — переживает кризис в браке и ищет себя заново: «Моя героиня Даша, на первый взгляд, абсолютно идеальна во всем. Ее жизнь -мечта для сотни тысяч ее подписчиков: жена известного футболиста, с красивой и широкой улыбкой на каждом фото, дорогими сумками, стильной одеждой.Та самая идеальная картинка из социальных сетей, жизнью которой все мечтают жить. Но мало кто знает, что на самом деле, скрывается за этой иллюзией. Ведь, в реальной жизни Даша -жертва и терпила, лишенная самоценности, которая стремится всем понравится и всегда быть угодной, и хорошей. Ей изменяет муж, она это терпит, и мама продолжает повторять ей «терпи». Только когда она поистине поверит в себя, свою мечту, и начнет с достоинством и уважением относится к себе, и своим истинным желаниям, жизнь начнет обретать совсем другие краски. Даша- яркий представитель современного явления «казаться,а не быть». Однако, ей удастся разобраться в истинном счастье. Моя героиня напомнит зрителям, что только будучи честной с самой собой, ты сможешь стать поистине счастливым. Думаю, что эта история про каждую из нас. Очень правдивый жизненный сценарий, который напомнит, что в погоне за своей мечтой и амбициями всегда победит любовь! Любовь к себе, к жизни и друг к другу!».

Дмитрий Шпеньков, автор сценария и креативный продюсер: «ЧАТ» — это искренняя и остроумная история о том, как важно оставаться вместе, даже когда жизнь разбрасывает вас по разным уголкам страны. Сериал поднимает актуальные темы — карьерные кризисы, семейные проблемы, поиски любви и себя — с юмором, легкостью и без скидок на возраст или статус. В центре внимания — не только романтические линии, но и женская солидарность, поддержка и та самая проверенная временем дружба».

Евгения Абдель-Фаттах, режиссер: «Это история о дружбе четырёх девушек. Основная моя идея и мысль — сделать эту историю близкой зрителю, чтобы каждая девушка могла узнать себя в героине сериала — в её проблемах, неудачах, победах, силе воли, решениях. Показать разные «миры» девушек, в которых они оказались: их особенности, колорит, разные жизни — и при этом ту самую женскую дружбу и поддержку. Мне бы хотелось влюбить зрителя в героинь, собрать притягательных, ярких, интересных актрис и раскрыть подробно заложенный в сценарии посыл и образы героинь. В этом проекте я также хотела бы избежать бытового и социального взгляда — сделать, наоборот, лёгкое настроение, несмотря на ситуации, в которых оказываются героини».

В сериале также играют: Егор Корешков, Михаил Кремер, Никита Павленко, Алексей Шильников, Влад Ценев, Сергей Новосад