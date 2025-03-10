Стартовали съёмки нового комедийного сериала ТНТ «Нейровася»

Телеканал ТНТ приступил к съёмкам 20-серийного комедийного проекта «Нейровася» (16+).

Команда «Мотор!» прозвучала 8 марта 2025 года в Санкт-Петербурге. В центре истории — полицейский старой школы и его неожиданный напарник — искусственный интеллект. Производством проекта занимается компания «ПЕНЗФИЛЬММАШ» совместно с «ЛЕЙЗИ ДОГ ПРОДАКШН» («Lazy Dog Production»).

История рассказывает о Васе (Владимир Епифанцев), брутальном русском менте, который живёт по своим понятиями и не признаёт технологии. Однако судьба сводит его с искусственным интеллектом svt 1.9, или просто Светой (Дарья Блохина). Вася пытается избавиться от навязанного «напарника», но со временем понимает, что Света не только помогает ему раскрывать преступления, но и даёт шанс разобраться в собственной жизни.

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Каждую серию эта необычная парочка расследует новое дело, сталкиваясь с курьёзами, конфликтами и неожиданными открытиями. Столкновение человеческой смекалки и холодного расчёта машины приводит к каскаду комедийных и драматичных ситуаций.

Режиссёром проекта выступает Георгий Даниелянц. За визуальное решение отвечает оператор Максим Молчанов. Производственный процесс курируют продюсеры Елена Геладзе и Александр Гресь.

В главных ролях: Владимир Епифанцев, Дарья Блохина, Анастасия Панина, Светлана Камынина, Михаил Тарабукин, Юлия Ильина, Юрий Тарасов, Роберт Захарян и другие.

Георгий Даниелянц, режиссёр: «Мне всегда нравились истории, где герой сталкивается не просто с проблемой, а с тем, что не вписывается в его картину мира. Вася — ретроград, которому чуждо проявление излишних чувств. Света — новейшая разработка, которая учится понимать людей. Их симбиоз это не просто комедия, а попытка разобраться, что делает нас людьми. Зрителя ждёт не только юмор, но и моменты искренности, которые цепляют за живое».

Владимир Епифанцев, исполнитель роли Васи: «Вася — это настоящий зверь. Он честный, он упрямый, он иногда невыносимый, но у него есть главное — совесть и принципы. И вот к нему в напарники присылают искусственный интеллект. Это что вообще такое?! Вася пытается воевать с этой штукой, но в итоге понимает, что она, зараза, умная! Это история про столкновение эпох и мировоззрений, но в очень смешной и живой форме».

Дарья Блохина, исполнительница роли Светы: «Играть Свету — для меня важный этап, ведь несмотря на то, что она искусственный интеллект, она настоящая женщина)) Это умная, теплая, семейная комедия».