Стартовали съёмки комедии «Доктор Гаф» с Сергеем Гармашом в главной роли

В Москве начались съёмки полнометражного фильма «Доктор Гаф» — трогательной и полной приключений семейной комедии о докторе, который понимает животных и совершенно не хочет понимать людей. Главные роли в фильме исполняют Сергей Гармаш, Ирина Розанова, Алиса Руденко, Ольга Медынич, Борис Хвошнянский, Павел Россомахин, Ирина Безряднова. Режиссёр картины — Михаил Расходников, авторы сценария — Александр Бережной и Максим Казанцев

12-летняя Марина (Алиса Руденко) сбегает из дома, она хочет найти способ вылечить свою собаку Тайю — единственного настоящего друга — которая уже две недели не ест и не пьет. Марина находит Доктора Гафа (Сергей Гармаш) — нелюдимого ветеринара с необычным даром: он умеет общаться с животными. У Гафа получается вылечить Тайю, но уже ночью ее похищают вместе с другими собаками — обитателями приюта доктора Гафа. За этим стоит компания, которой нужны бездомные животные для нелегальных экспериментов над ними. Гаф и Марина отправляются на поиски своих лохматых друзей. В этом им помогут самые разные животные — от голубей и крыс до удава и скунса.

Сергей Гармаш, народный артист России:

«Доктор Гаф — непризнанный гений, немного угрюмый, неловкий с людьми, но очень эмпатичный к животным — многогранный герой. Интересный опыт, конечно, выстраивать коммуникацию с новыми для меня партнерами — альпаками, вороном и множеством собак. Думаю, наше кино — это напоминание, что стоит проявлять заботу к каждому существу: от мала до велика».

Ирина Розанова, народная артистка России:

«Для меня домашние питомцы — это настоящие друзья, которые могут научить нас преданности и любви. Когда у них проблемы, мы не можем просто сидеть сложа руки. «Доктор Гаф» — это фильм о том, как важно бороться за тех, кто не может защитить себя. Только если мы вместе, мы способны на многое».

Михаил Расходников, режиссер:

«Относись к животным и людям так как хочешь чтобы люди и животные относились к тебе — это основной посыл, который мы бы хотели донести в этом фильме. Главный герой — Доктор Гаф — разочаровавшийся в людях социофоб, который жизнь положил на лечение всегда искренних и честных животных. В конце концов, Доктор изменится благодаря чистому детскому сердцу ребенка, потому что такова суровая правда жизни, любовь и добро побеждают.

А еще, этот проект моя мечта.

По секрету, я сам почти доктор Гаф.»

Фильм выходит в прокат в 2026 году.

Интересные факты:

В фильме снимается большое количество животных: жабы, змеи, альпаки, енот, верблюд, крысы, кошка и много собак

Сергей Гармаш и Павел Россомахин играют в «Докторе Гафе», а также в одном спектакле «Ревизор».