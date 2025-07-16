Среда, 16 июля, 2025
24 C
Рязань
Кино и ТВ

Стартовали съёмки фильма «Колобок» — спин-оффа киновселенной «Последний богатырь»

Алексей Самохин
Фото: Телеканал «Россия»

В столице начались съёмки фильма «Колобок» (6+)  — оригинального спин-оффа в рамках сказочной киновселенной «Последний богатырь» (12+). Проект реализуется студией Yellow, Black and White совместно с онлайн-кинотеатром START и телеканалом «Россия». Дистрибьютором картины выступит компания «Атмосфера кино».

Главным героем новой сказочной комедии станет Колобок — харизматичный и дерзкий персонаж, уже знакомый зрителям по предыдущим фильмам франшизы. На этот раз он решает взять судьбу в свои руки и неожиданно становится напарником скромного пекаря по имени Тихон, которого сыграет актёр и комик Дмитрий Журавлёв.

Актёрский состав фильма: 

Гарик Харламов — вновь озвучит Колобка, придав ему узнаваемый голос и характер;

Гоша Куценко — исполнит роль Волка;

Мила Ершова — сыграет Ладу, добрую и скромную красавицу;

и другие известные артисты.

Фильм снимает Антон Маслов, ранее работавший над сериалом «Последний богатырь. Наследие». Сценарий написали Виталий Шляппо, Василий Куценко, Анатолий Молчанов и Вячеслав Зуб — та же команда, что стояла за основными частями сказочной франшизы.

Антон Маслов, режиссёр:

«Я очень рад приступить к съёмкам этой истории. Колобок — один из самых ярких, смешных и необычных персонажей во всей вселенной. Все знают эту сказку, но никто ещё не видел её в таком формате. Мы покажем весь путь Колобка — от встречи с зайцем, медведем и лисой до судьбоносного столкновения с Волком. У нас невероятный кастинг, потрясающий сценарий и отличная команда. Уверен, это будет острая, весёлая и очень добротная история для зрителей всех возрастов».

Стартовали съёмки фильма «Колобок» — спин-оффа киновселенной «Последний богатырь» Главным героем новой сказочной комедии станет Колобок — харизматичный и дерзкий персонаж, уже знакомый зрителям по предыдущим фильмам франшизы.
Стартовали съёмки фильма «Колобок» — спин-оффа киновселенной «Последний богатырь» Главным героем новой сказочной комедии станет Колобок — харизматичный и дерзкий персонаж, уже знакомый зрителям по предыдущим фильмам франшизы.
Стартовали съёмки фильма «Колобок» — спин-оффа киновселенной «Последний богатырь» Главным героем новой сказочной комедии станет Колобок — харизматичный и дерзкий персонаж, уже знакомый зрителям по предыдущим фильмам франшизы.
Стартовали съёмки фильма «Колобок» — спин-оффа киновселенной «Последний богатырь» Главным героем новой сказочной комедии станет Колобок — харизматичный и дерзкий персонаж, уже знакомый зрителям по предыдущим фильмам франшизы.

Фото: Телеканал «Россия»

Самые читаемые материалы

Новости России

В Тульской области молния ударила в отдыхающих, трое погибли

Очевидцы сообщают, что удар был такой силы, что напоминал звук взрыва. По данным Telegram-каналов, у некоторых пострадавших загорелась одежда.
Погода

Метеоролог Тишковец анонсировал наступление «лучшей в мире погоды»

В Москве, Подмосковье и соседних регионах её стоит ждать к концу недели.
Новости России

Четверо вологжан, погибших ночью в ДТП, были родственниками

Четверо жителей Вологодской области, погибших в ДТП минувшей ночью,...
Общество

Археологи обнаружили в центре Рязани древнее женское погребение

Учёные изучают, что скрывает в себе захоронение.
Новости России

«Зеленский – это ещё цветочки…»: Жириновский сделал роковой прогноз на 10 лет до 2026 года

Пророчество покойного лидера ЛДПР сигнализирует о том, что в 2025 году в мире могут развернуться кровожадные события.

Последние новости

Происшествия

Труп мужчина подняли из пруда в Скопинском районе

В Скопинском районе в местном пруду рядом с населенным пунктом Корневое нашли тело без признаков жизни. Спасатели подняли труп мужчины.
Происшествия

Натурализованный иностранец, работавший курьером мошенников, пойдёт под суд в Рязани 

Фигурантом дела является 19-летний уроженец одной из стран Закавказья, впоследствии получивший российское гражданство и обучавшийся в одном из колледжей Москвы.
Интересное

Ретроградный Меркурий с 18 июля: кто из знаков зодиака рискует потерять любовь

Этот астрологический период несёт повышенную напряжённость в отношениях. Однако, зная свои слабые стороны и действуя с осознанностью, можно избежать серьёзных конфликтов. Главное — терпение, эмпатия и готовность слушать друг друга.
Новости России

Священник РПЦ предложил запретить День Нептуна и заменить его на праздник с христианским содержанием

По словам Лукьянова, язычество несёт идею разделения, множества богов и моральной относительности, тогда как христианское мировоззрение исторически объединяло Россию
Новости России

Российская чиновница умерла после субботника в жару 

Медики сообщили, что причиной смерти стал острый панкреатит, но сын считает, что его мать скончалась из-за жары. Ранее женщина не жаловалась на поджелудочную железу.  
Общество

Число строящихся домов с эскроу-счетами в России превысило 16 тысяч

Этот механизм обеспечивает защиту средств граждан от недобросовестных подрядчиков и повышает надёжность сделок при возведении частных домов.
Новости мира

Политолог Дудаков: Жёсткая риторика Трампа по России — результат давления однопартийцев

Можно сказать, что Трампу было важно публично ужесточить риторику в отношении России, так как его часто обвиняют в том, что он якобы не оказывает давления на Москву.
Новости России

Тату-мастер объяснил значение новой татуировки экс-прокурора Поклонской

На спине бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Натальи Поклонской появилась новая татуировка — Мировое древо, окружённое руническими символами.