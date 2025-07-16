Стартовали съёмки фильма «Колобок» — спин-оффа киновселенной «Последний богатырь»

В столице начались съёмки фильма «Колобок» (6+) — оригинального спин-оффа в рамках сказочной киновселенной «Последний богатырь» (12+). Проект реализуется студией Yellow, Black and White совместно с онлайн-кинотеатром START и телеканалом «Россия». Дистрибьютором картины выступит компания «Атмосфера кино».

Главным героем новой сказочной комедии станет Колобок — харизматичный и дерзкий персонаж, уже знакомый зрителям по предыдущим фильмам франшизы. На этот раз он решает взять судьбу в свои руки и неожиданно становится напарником скромного пекаря по имени Тихон, которого сыграет актёр и комик Дмитрий Журавлёв.

Актёрский состав фильма:

Гарик Харламов — вновь озвучит Колобка, придав ему узнаваемый голос и характер;

Гоша Куценко — исполнит роль Волка;

Мила Ершова — сыграет Ладу, добрую и скромную красавицу;

и другие известные артисты.

Фильм снимает Антон Маслов, ранее работавший над сериалом «Последний богатырь. Наследие». Сценарий написали Виталий Шляппо, Василий Куценко, Анатолий Молчанов и Вячеслав Зуб — та же команда, что стояла за основными частями сказочной франшизы.

Антон Маслов, режиссёр:

«Я очень рад приступить к съёмкам этой истории. Колобок — один из самых ярких, смешных и необычных персонажей во всей вселенной. Все знают эту сказку, но никто ещё не видел её в таком формате. Мы покажем весь путь Колобка — от встречи с зайцем, медведем и лисой до судьбоносного столкновения с Волком. У нас невероятный кастинг, потрясающий сценарий и отличная команда. Уверен, это будет острая, весёлая и очень добротная история для зрителей всех возрастов».

Фото: Телеканал «Россия»