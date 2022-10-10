Стартовали съёмки документального фильма об истории погибшей Елены Логуновой

По делу погибшей рязанки начались съёмки документального фильма. Об этом рассказал бывший адвокат матери Елены Логуновой Максим Калинов.

В разговоре с корреспондентом YA62.ru Калинов сообщил, что 9 октября продюсер канала ТВЦ заявил о старте съёмок объёмного фильма об истории Елены Логуновой.

Максим Калинов: «Представители канала в студии ТВЦ мне задали ряд вопросов преимущественно по началу расследования данного дела – какие меры были приняты, чтобы «протолкнуть» дело, заставить следователей и оперативников работать более усердно, какие были версии исчезновения, и многое другое»

Защитник отметил, что в ближайшее время фильм должен был выйти в эфир. Однако после обнаружения тела рязанки было принято решение отложить выход картины.

По словам Максима Калинова, рязанские оперативники и следователи, а также следователи ГСУ СК проделали огромную работу. Также адвокат подчеркнул важность в таких неоднозначных делах резонанса в средствах массовой информации.

8 октября стало известно, что мать Елены Логуновой опознала ювелирные украшения дочери.

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