Стартовали съёмки документального фильма об истории погибшей Елены Логуновой

По делу погибшей рязанки начались съёмки документального фильма. Об этом рассказал бывший адвокат матери Елены Логуновой Максим Калинов.
В разговоре с корреспондентом YA62.ru Калинов сообщил, что 9 октября продюсер канала ТВЦ заявил о старте съёмок объёмного фильма об истории Елены Логуновой.
Защитник отметил, что в ближайшее время фильм должен был выйти в эфир. Однако после обнаружения тела рязанки было принято решение отложить выход картины.
По словам Максима Калинова, рязанские оперативники и следователи, а также следователи ГСУ СК проделали огромную работу. Также адвокат подчеркнул важность в таких неоднозначных делах резонанса в средствах массовой информации.
8 октября стало известно, что мать Елены Логуновой опознала ювелирные украшения дочери.
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