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Фото: www.lada.ru
Новости России

Стартовали продажи Largus CNG

Алексей Самохин

АВТОВАЗ объявил о старте продаж обновлённых двухтопливных универсалов и фургонов LADA Largus CNG.

В соответствии с пожеланиями покупателей, в новой версии газовые баллоны размещены под полом кузова, что позволило сохранить как вместительный багажник, так и штатный 50-литровый бензобак, говорится в пресс-релизе компании.

LADA Largus CNG — один из самых экономичных российских автомобилей. Он работает на двух видах топлива: метане и бензине. Природный газ закачивается в три стальных баллона общим объёмом около 90 литров. Это позволяет снизить расходы на топливо в 2,5 раза. С полностью заправленными баллонами и баком запас хода превышает 1000 км.

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Газобаллонное оборудование обеспечивает высокий уровень безопасности: прочные баллоны дополнительно защищены металлическим кожухом, а специальные клапаны автоматически перекрывают подачу газа в случае аварии.

Комплектация и цены LADA CNG:

  • Универсал LADA Largus CNG
    Рекомендованная розничная цена — от 1 685 000 рублей (с учётом госсубсидии и программ LADA).
    Оснащение включает:
    • 16-клапанный двигатель объёмом 1,6 л,
    • 5-ступенчатую МКПП,
    • две фронтальные подушки безопасности,
    • сиденье водителя с регулировкой по высоте,
    • трёхуровневый подогрев передних сидений,
    • обогрев лобового стекла и зеркал,
    • кондиционер,
    • парктроник и камеру заднего вида,
    • круиз-контроль,
    • датчики дождя и света,
    • мультимедийную систему LADA EnjoY Pro.
  • Фургон LADA Largus CNG
    Рекомендованная розничная цена — от 1 520 000 рублей (с учётом госсубсидии и программ LADA).
    В комплектацию входят:
    • 16-клапанный двигатель 1,6 л,
    • 5-ступенчатая МКПП,
    • две подушки безопасности,
    • регулировка сиденья водителя по высоте,
    • подогрев передних сидений,
    • кондиционер,
    • круиз-контроль,
    • камера заднего вида,
    • мультимедийная система LADA EnjoY Pro.

Благодаря сочетанию госпрограмм и фирменных акций LADA, конечная стоимость Largus CNG сопоставима с ценой бензиновой версии, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Кроме того, LADA Largus CNG имеет заводскую сертификацию, и его регистрация ничем не отличается от оформления обычных бензиновых автомобилей.

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