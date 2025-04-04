Стартовали продажи Largus CNG

АВТОВАЗ объявил о старте продаж обновлённых двухтопливных универсалов и фургонов LADA Largus CNG.

В соответствии с пожеланиями покупателей, в новой версии газовые баллоны размещены под полом кузова, что позволило сохранить как вместительный багажник, так и штатный 50-литровый бензобак, говорится в пресс-релизе компании.

LADA Largus CNG — один из самых экономичных российских автомобилей. Он работает на двух видах топлива: метане и бензине. Природный газ закачивается в три стальных баллона общим объёмом около 90 литров. Это позволяет снизить расходы на топливо в 2,5 раза. С полностью заправленными баллонами и баком запас хода превышает 1000 км.

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Газобаллонное оборудование обеспечивает высокий уровень безопасности: прочные баллоны дополнительно защищены металлическим кожухом, а специальные клапаны автоматически перекрывают подачу газа в случае аварии.

Комплектация и цены LADA CNG:

Универсал LADA Largus CNG

Рекомендованная розничная цена — от 1 685 000 рублей (с учётом госсубсидии и программ LADA).

Оснащение включает: 16-клапанный двигатель объёмом 1,6 л, 5-ступенчатую МКПП, две фронтальные подушки безопасности, сиденье водителя с регулировкой по высоте, трёхуровневый подогрев передних сидений, обогрев лобового стекла и зеркал, кондиционер, парктроник и камеру заднего вида, круиз-контроль, датчики дождя и света, мультимедийную систему LADA EnjoY Pro.

Рекомендованная розничная цена — от (с учётом госсубсидии и программ LADA). Оснащение включает: Фургон LADA Largus CNG

Рекомендованная розничная цена — от 1 520 000 рублей (с учётом госсубсидии и программ LADA).

В комплектацию входят: 16-клапанный двигатель 1,6 л, 5-ступенчатая МКПП, две подушки безопасности, регулировка сиденья водителя по высоте, подогрев передних сидений, кондиционер, круиз-контроль, камера заднего вида, мультимедийная система LADA EnjoY Pro.

Рекомендованная розничная цена — от (с учётом госсубсидии и программ LADA). В комплектацию входят:

Благодаря сочетанию госпрограмм и фирменных акций LADA, конечная стоимость Largus CNG сопоставима с ценой бензиновой версии, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Кроме того, LADA Largus CNG имеет заводскую сертификацию, и его регистрация ничем не отличается от оформления обычных бензиновых автомобилей.