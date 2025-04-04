Стартовали продажи Largus CNG

АВТОВАЗ объявил о старте продаж обновлённых двухтопливных универсалов и фургонов LADA Largus CNG.
В соответствии с пожеланиями покупателей, в новой версии газовые баллоны размещены под полом кузова, что позволило сохранить как вместительный багажник, так и штатный 50-литровый бензобак, говорится в пресс-релизе компании.
LADA Largus CNG — один из самых экономичных российских автомобилей. Он работает на двух видах топлива: метане и бензине. Природный газ закачивается в три стальных баллона общим объёмом около 90 литров. Это позволяет снизить расходы на топливо в 2,5 раза. С полностью заправленными баллонами и баком запас хода превышает 1000 км.
Газобаллонное оборудование обеспечивает высокий уровень безопасности: прочные баллоны дополнительно защищены металлическим кожухом, а специальные клапаны автоматически перекрывают подачу газа в случае аварии.
Комплектация и цены LADA CNG:
- Универсал LADA Largus CNG
Рекомендованная розничная цена — от 1 685 000 рублей (с учётом госсубсидии и программ LADA).
Оснащение включает:
- 16-клапанный двигатель объёмом 1,6 л,
- 5-ступенчатую МКПП,
- две фронтальные подушки безопасности,
- сиденье водителя с регулировкой по высоте,
- трёхуровневый подогрев передних сидений,
- обогрев лобового стекла и зеркал,
- кондиционер,
- парктроник и камеру заднего вида,
- круиз-контроль,
- датчики дождя и света,
- мультимедийную систему LADA EnjoY Pro.
- Фургон LADA Largus CNG
Рекомендованная розничная цена — от 1 520 000 рублей (с учётом госсубсидии и программ LADA).
В комплектацию входят:
- 16-клапанный двигатель 1,6 л,
- 5-ступенчатая МКПП,
- две подушки безопасности,
- регулировка сиденья водителя по высоте,
- подогрев передних сидений,
- кондиционер,
- круиз-контроль,
- камера заднего вида,
- мультимедийная система LADA EnjoY Pro.
Благодаря сочетанию госпрограмм и фирменных акций LADA, конечная стоимость Largus CNG сопоставима с ценой бензиновой версии, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.
Кроме того, LADA Largus CNG имеет заводскую сертификацию, и его регистрация ничем не отличается от оформления обычных бензиновых автомобилей.