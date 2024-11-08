Стартовали продажи билетов на «Технониколь Гонку Чемпионов» в Рязани

В пятницу, 8 ноября, стартовала продажа билетов на «Технониколь Гонку Чемпионов» (6+) в Рязани. Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергея Аверьянов.

Состязания с участием лучших биатлонистов и лыжников России и Беларуси пройдут под Рязанью 4 и 5 января 2025 года.

Цена билетов 800-1500 рублей на один день, 1600-4000 рублей на оба дня соревнований.

В первый день пройдут квалификационные гонки у лыжников и биатлонистов. По их итогам сформируют 10 команд для выступления в эстафетной гонке 5 января. В составе каждой команды 4 спортсмена — лыжник и лыжница, биатлонист и биатлонистка.

Сегодня в Рязани состоится первая очная встреча оргкомитета состязаний.