Стартовал приём заявок на всероссийскую премию «Россия — страна возможностей»

Объявлен старт второго сезона всероссийской премии «Россия — страна возможностей». Её ключевая задача найти и показать соотечественников, которые своими действиями преображают страну, мотивируют окружающих и создают новые перспективы в разных областях.

В этом году конкурс пройдет по десяти номинациям, охватывающим самые важные сферы: науку, предпринимательство, культуру, спорт и благотворительность.

Жители Рязанской области приглашаются к участию, чтобы представить свои успехи на федеральной площадке. Лауреаты премии смогут пройти обучение в Мастерской управления «Сенеж» и получат поддержку в СМИ.

Подать заявку можно на сайте premia.rsv.ru до 16 октября.