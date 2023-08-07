С 7 августа стартовал приём заявлений на получение Единой цифровой карты жителя Рязанской области. О возможностях, которые даёт подобная карта, подробно рассказали на брифинге, прошедшем в «Точке кипения».

На вопросы журналистов ответили руководитель цифровой трансформации Рязанской области, зампред правительства Артём Никитин, гендиректор компании-оператора проекта «Ресурс партнёров — Рязань» Елена Захарова, управляющий Отделением по Рязанской области Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов, начальник управления транспорта Минтранса Сергей Попов, министр культуры региона Марина Кауркина, президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева и руководитель ПАО «Прио-Внешторгбанк» Александр Дронов. Модератором встречи выступил глава Минцифры региона Андрей Ульянов.

Рязанская область стала 32-м регионом России в котором реализован проект по созданию Карты жителя. Внедрить его удалось за год — соглашение о сотрудничестве региона с платежной системой «Мир» было подписано 16 июня 2022 года на полях ПМЭФ.

На данный момент заключены договоры с 5 банками-эмитентами. С сегодняшнего дня приём заявок на выпуск карт начал «Прио-Внешторгбанк», с сентября их начнёт выпускать ВТБ. Остальные банки присоединятся к программе позже.

Одна из особенностей проекта — максимальная экономия бюджетных средств. Затраты на реализацию проекта взяли на себя банки-эмитенты и оператор проекта.

Карта предоставляет жителям Рязанской области максимальную свободу и удобство в выборе банка-эмитента. По сути, это удобная дебетовая карта банка с дополнительными опциями. Например, её можно использовать в качестве проездного, пропуска, социальной карты «Забота», для получения дисконта.

Уже на старте заключены соглашения с 20 партнёрами из Рязанской области, которые предоставляют обладателям карты скидки и льготы. Среди них — туристические, спортивные, культурные объекты, юридические услуги.

Первичный выпуск и обслуживание карты бесплатны для всех жителей региона.

Полную информацию обо всём, что связано с картой, можно найти на сайте ецк-рзн.рф, а также в социальных сетях проекта.