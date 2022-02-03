Стартовал прием заявок на заочный конкурс фестиваля «Гринландия»

Лучшие музыкальные авторы и исполнители Рязани могут принять участие во Всероссийском фестивале авторской песни «Гринландия» им. И. Д. Кобзона в Кировской области в районе с. Башарово. Уже более 30 лет фестиваль проходит на вятской земле, и объединяет поэтов, композиторов, исполнителей и ценителей бардовской песни из разных уголков нашей страны и мира.
В этом году конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап — сбор заявок, выбор дипломантов месяца проводится с 15 декабря 2021 по 30 апреля 2022 года.
2 этап — выбор лауреатов, интернет-голосование, подведение итогов конкурса с 1 по 31 мая 2022 года. Лауреатам вручается диплом и денежный приз в размере 15 000 рублей. Также, в ходе народного голосования будет определен «Народный победитель». Он получит приз — 30 000 рублей.
Стать участниками конкурса могут авторы слов и музыки, композиторы, поэты, исполнители, дуэты, ансамбли и хоры. Также предусмотрены специальные номинации:
— «Видеоклип»;
— «Лучшее исполнение песен из репертуара Иосифа Кобзона».
Заявки на конкурс принимаются по электронной почте: [email protected] и в группе в «Вконтакте».
Познакомиться с положением о конкурсе можно на официальном сайте.
Ежегодно «Гринландия» предваряет всероссийский заочный конкурс песен и стихов, который помогает раскрыть свой творческий потенциал тем поэтам, композиторам и исполнителям, которые не могут лично посетить фестивальную поляну в Башарово.