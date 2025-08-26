Стартовал опрос о выборе нового наименования района Шлаковый

В Рязани на платформе обратной связи проводится опрос жителей города о выборе нового наименования района Шлаковый. Об этом сообщает администрация Рязани.

На территории, подлежащей комплексному развитию в границах улиц: Ломоносова, Телевизионная, Космодемьянской, Кошевого, Ломоносова, Декабристов, 1-й проезд Бабушкина, Космодемьянской, Декабристов, Пугачева, Трудовая, Разина, 1-й проезд Ломоносова, Пугачева, Матросова, Разина, Чайкиной (в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 12.04.2025 № 896-р) администрация города предлагает рязанцам проголосовать за один из следующих вариантов КРТ:

«Ломоносова»,

«Трудовая»,

«Телевизионная»,

иное наименование (собственный вариант)».

Пройти опрос могут жители города после авторизации через «Госуслуги» по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/543337/