Вторник, 26 августа, 2025
14.4 C
Рязань
Общество

Стартовал опрос о выборе нового наименования района Шлаковый

Анастасия Мериакри
Изображение от benzoix на Freepik

В Рязани на платформе обратной связи проводится опрос жителей города о выборе нового наименования района Шлаковый. Об этом сообщает администрация Рязани.

На территории, подлежащей комплексному развитию в границах улиц: Ломоносова, Телевизионная, Космодемьянской, Кошевого, Ломоносова, Декабристов, 1-й проезд Бабушкина, Космодемьянской, Декабристов, Пугачева, Трудовая, Разина, 1-й проезд Ломоносова, Пугачева, Матросова, Разина, Чайкиной (в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 12.04.2025 № 896-р) администрация города предлагает рязанцам проголосовать за один из следующих вариантов КРТ:

  • «Ломоносова»,
  • «Трудовая»,
  • «Телевизионная»,
  • иное наименование (собственный вариант)».

Пройти опрос могут жители города после авторизации через «Госуслуги» по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/543337/

Самые читаемые материалы

Новости России

Сын альпинистки Наговицыной обратился с мольбой о спасении

В своих социальных сетях Михаил Наговицын попросил помочь спасти его мать, так как, по его убеждению, она до сих пор жива.
Происшествия

Рязанец Александр Логунов пропал без вести в зоне СВО

Напомним, Логунов получил 11 лет колонии за убийство своей жены Елены Логуновой. Труп женщины искали в течение года, дело активно освещалось на федеральных телеканалах.
Происшествия

Обломки упавшего беспилотника повредили жилой дом под Рязанью

По словам главы региона, начавшееся после падения обломков возгорание оперативно потушили. Ущерб устанавливается. 
Общество

Подтверждена гибель 28 человек на предприятии в Шиловском районе — Павел Малков

На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. В больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, 120 лечатся амбулаторно.
Погода

Лето вернется: какая погода ждёт рязанцев в последнюю неделю августа

Начало последней недели лета, с 25 по 31 августа, не порадует рязанцев теплом, но ставить точку на самом теплом периоде года еще рано. Лето вернётся в Рязанскую область попрощаться к концу недели и в День Знаний.

Последние новости

Общество

Депутаты Рязанской областной и городской Думы встретились с представителями Комитета семей воинов Отечества, Ассоциации ветеранов СВО и самими ветеранами

Участники детально рассмотрели перспективы сотрудничества между участниками СВО и представителями частного сектора экономики.
Происшествия

Полицейские выдворили 8 иностранцев, нарушивших законы РФ, за пределы страны

Семь граждан из стран Средней Азии, Африки и СНГ депортировали за пределы России. Ранее все мужчины были осуждены.
Власть и политика

Павел Малков провел заседание Правительства Рязанской области, в котором приняли участие ветераны СВО

По поручению Губернатора, которое глава региона дал на Часе муниципалитета, в селе Захарово построят и запустят новый водозаборный узел.
Общество

В Рязани не будет взиматься плата за пользование платными парковками в День города

Рязанцев просят принять данную информацию к сведению при планировании поездок.
Общество

С 1 сентября ученики школы №20 будут обучаться в здании на улице Станкозаводской

Здание школы на ул. Энгельса построено в 1956 году. С 2020 по 2024 г.г. здесь были проведены ремонт системы отопления, капитальный ремонт кровли, спортивного зала, заменены оконные блоки, отремонтировано ограждение, восстановлено освещение территории.
Общество

На улице Соборной обновили пешеходную зону и перенесли остановку

К зданию РИАМЗ перенесена остановка общественного транспорта, выполнено переподключение троллейбусной контактной сети.
Власть и политика

Павел Малков: Будем максимально использовать возможности Единого реестра населения Федеральной налоговой службы

На совещании подробно обсуждались вопросы использования ЕРН в Рязанской области при планировании развития региона, для решения социальных задач, актуализации сведений об избирателях, а также для принятия эффективных управленческих решений.
Спорт

В Рязани продолжается прием заявок на турнир по мини-футболу с призовым фондом 400 000 рублей

Турнир обещает стать одним из самых ярких спортивных событий этой осени, собрав на поле самые амбициозные любительские команды города.