На днях стартовал московский блок съёмок криминальной драмы «Айда!» о формировании и разгроме крупнейшей казанской ОПГ «Тяп-Ляп» в конце 70-х. Об этом сообщила пресс-служба телеканала НТВ.

Режиссёром проекта выступил Олег Асадулин. На новых кадрах со съёмочной площадки – герои Владимира Вдовиченкова, Даниила Воробьева, Екатерины Климовой, Павла Ворожцова и Алексея Онежена.

Производством проекта занимаются совместно телеканал НТВ, онлайн-кинотеатр START, кинокомпании «ТФ Контент» и «Хэд Мэйд Продакшен» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Республики Татарстан.

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«Айда!» впервые раскроет детали, которые ранее не были известны широкой публике. В частности, речь пойдёт о том, как впервые в СССР в конце 70-х появилась первая советская организованная преступная группа нового образца – братва. Авторы проекта поднимают вопрос о том, как идеологический разрыв и отсутствие диалога между ослабевающей советской властью и обществом – молодёжью, в первую очередь, – привели к формированию этого явления. Банда «Тяп-Ляп» держала в страхе город, а апогеем её криминальной деятельности стала знаменитая «пробежка» – массовое нападение на обычных советских граждан, когда, вооружившись обрезами, пистолетами и арматурой, члены банды вышли на главную улицу Новотатарской слободы Казани и начали нападать на всех подряд.

Это стало настоящим вызовом для милиции Татарстана, и она приняла его, возбудив первое в СССР после смерти Сталина уголовное дело о бандитизме.

В основу сценария сериала легла подлинная история, а у большинства героев драмы есть реальные прототипы. Главный консультант проекта – генерал-лейтенант милиции Савелий Тесис, который был членом оперативно-следственной бригады по делу «Тяп-Ляп» в 1978-1980-х годах.

Павел Ворожцов, актёр проекта: «Этот проект для меня – рассказ о возникновении организованных преступных группировок нового образца – «братвы» – в конце 70-х и начале 80-х в СССР и история про людей, которым выпало нелёгкое испытание – жить в то трудное время. На съёмочной площадке царит рабочая и творческая атмосфера. Происходит полное погружение в советский период за счёт работы наших художников-постановщиков, художников по костюмам, по гриму. Все эти цеха создают такие условия, что ты вдруг как будто бы попадаешь туда, назад. Такая машина времени на площадке, знаете».

По сюжету подросток из привилегированной семьи, Гриша (Алексей Онежен), переезжает с родителями из Волгограда в Казань и оказывается в эпицентре войны уличных банд. Он чужой в этом мире, но, чтобы выжить, вынужден выучить его жестокие правила. Неожиданным наставником Гриши становится идеолог банды «Тяп-Ляп» Захаревич (Даниил Воробьев) – умный, образованный и амбициозный манипулятор, усилиями которого подростки охотно вступают в группировку. Единственный, кто осознаёт надвигающуюся угрозу, – начальник уголовного розыска Никонов (Владимир Вдовиченков). Ему потребуется время, чтобы понять, что это не просто криминальный всплеск, за которым стоят нерядовые фигуры, а начало масштабных процессов, способных разрушить страну.

Фото: START/НТВ