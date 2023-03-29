Стартовал кастинг 7-го сезона проекта «Ты супер!» на НТВ

Телеканал НТВ объявил о начале кастинга для детей, оставшихся без попечения родителей, на участие в седьмом сезоне международного вокального конкурса «Ты супер!».

Ребята из России и стран СНГ в возрасте от 7 до 18 лет, проживающие в детских домах, приемных и опекунских семьях, школах-интернатах и обладающие незаурядными вокальными способностями, могут подать заявку на сайте НТВ в разделе «Ты супер!». В анкете необходимо указать имя, фамилию, возраст, город или населенный пункт и статус проживания, а также загрузить видео с представлением и исполнением песен.

За шесть лет проекта, в котором участвовали 461 ребенок из 18 стран и всех регионов России, 8 детей нашли семью, 16 получили квартиры, более 20 поступили в музыкальные институты и колледжи, выпустили более 17 синглов.

Выпускники проекта часто выступают на различных детских музыкальных конкурсах и фестивалях, таких как «Детское Евровидение», «Детская Новая волна», «Добрая волна», «Спасская башня», «Оперение» и другие.

Проект поддерживает Благотворительный фонд «Ты супер!», который выплачивает стипендии полуфиналистам и финалистам до достижения совершеннолетия.

«Ты супер!» имеет 12 наград различных телевизионных конкурсов, включая статуэтки ТЭФИ и ТЭФИ Kids. Производством занимается компания «ВайТ Медиа», а конкурс проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik.