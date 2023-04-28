Старший тренер юниорской сборной России Николай Монов провёл мастер-класс для рязанских борцов

Сегодня, 28 апреля, в СШОР «Академия единоборств» прошел мастер-класс по греко-римской борьбе для юных борцов Рязани и Рязанской области. Мероприятие прошло при поддержке министерства физической культуры и спорта Рязанской области, региональной федерации спортивной борьбы, благотворительного фонда «Мамино сердце».

Мастер-класс провел Заслуженный мастер спорта России, старший тренер юниорской сборной России по греко-римской борьбе до 21 года, чемпион Европы, серебряный призёр чемпионата мира, обладатель Кубка мира Николай Монов.

— Я стараюсь максимально уделять внимание регионам, увидеть состояние греко-римской борьбы в каждом из них, посмотреть отношение федерации, тренерского состава, пообщаться с детьми, обратить внимание руководства на проблемы нашего вида спорта, определить импульс развития греко-римской борьбы. Я хочу принести максимальную пользу и передать свои знания и опыт подрастающему поколению, которое к хочет достичь каких-то высот, — сказал Николай Монов.

Мастер спорта отметил, что проблема каждого региона, где есть юношеская борьба, в том, что нет специализированных школ и интернатов, в которых можно совмещать получение общего, специализированного и высшего образования с тренировочным процессом, необходимо создать условия для реализации талантов детей. Только в этом случае, по мнению Николая Монова, в регионах будет осуществляться цикл воспитания чемпионов, когда школы берут юношу, а выпускают уже 25-30-летнего спортсмена.

Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Мамино сердце» Владимир Бурмистров сказал, что для фонда важно пропагандировать здоровый образ жизни, формировать у молодежи патриотическое сознание, объединить вокруг себя неравнодушных людей, для которых воспитание подрастающего поколения является основной задачей. А греко-римская борьба, по его словам, развивает силу воли, формирует поколение достойных людей.

Мастер-класс собрал более 50 юных спортсменов и тренеров. Николай Монов прочитал теоретический блок, в котором осветил историю греко-Римской борьбы, провел разминку, продемонстрировал приемы борьбы.