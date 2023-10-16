Главная задача — сохранить личный состав: старший офицер минометной батареи рассказал о боевой работе в зоне СВО. Видео опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

«В последнее время принимаем активное участие в наступательных действиях, поддерживаем наши штурмовые группы пехоты для занятия более выгодных позиций и продвижения вперед», — говорит минометчик с позывным «Синица».

Он уверен, что главная задача командира — сохранить личный состав. «Второе — это поиск огневых позиций и руководство боевой работой», — говорит военнослужащий.

В зону СВО «Синица» пришел добровольцем. Сначала был командиром мотострелкового взвода, затем попал в минометную батарею. Дома бойца ждут жена и четверо детей. «За них и воюю», — говорит военнослужащий.