Старшеклассница из Касимова Ирина Ситникова приняла участие в кулинарном шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница». Об этом сообщила группа городской администрации.

Выпуск с ее участием вчера вышел в эфир.

Как рассказала сама Ирина, ставшая финалисткой 7 сезона шоу «Кондитер», подать заявку было нелегким решением. Съемки прошли в феврале. Для Ирины это не первый опыт.

Год назад она участвовала в интернет-шоу КУБ KIDS. Выпуск был посвящен детям, зарабатывающим больше 20 тысяч рублей в месяц.

Ирина печет торты с семи лет, и сегодня это хобби стало для нее профессией: она не только продвигает кондитерские изделия под собственным логотипом в соцсетях, но и с недавнего времени работает шеф-кондитером в двух касимовских кафе.