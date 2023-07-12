Старожиловскую районную больницу оснастят маммографом и рентген-аппаратом

Важно, чтобы в здравоохранении всегда было системное развитие. Об этом Губернатор Рязанской области Павел Малков сказал 12 июля в ходе рабочей поездки в Старожиловский район, в рамках которой посетил учреждения социальной сферы.

Павел Малков ознакомился с работой Старожиловской районной больницы, где по его поручению ведется установка нового лифта – об этом главу региона просили местные жители в ходе предыдущей поездки в МО. Параллельно идут ремонтные работы в терапевтическом отделении. Губернатор отметил, что они будут продолжены – поэтапно их проведут и на других этажах, входной группе, фасаде, кровле. Обновляется и дополняется оборудование: накануне поставлен новый аппарат УЗИ. Поручение министру здравоохранения области – проработать вопросы дальнейшего оснащения. В этом году в учреждение должен поступить маммограф, в ближайшем будущем рентген-аппарат. «Постоянно будут изменения к лучшему. Очень важно, чтобы всегда было системное развитие, чтобы не стояли на месте. Это позволит вывести оказание медицинской помощи на более высокий уровень», – подчеркнул Павел Малков. Он обратил внимание главврача на то, чтобы все оборудование использовалось максимально, в том числе при проведении профосмотров и диспансеризации.

В п. Рязанские сады Губернатор посетил среднюю школу. Обсудил с руководством необходимость строительства пристройки, где будет размещен пищеблок. В настоящее время под столовую используется приспособленное помещение. Вместе с тем количество учеников в этой школе ежегодно увеличивается. «Полноценный пищеблок нужен. Без него очень тяжело. Проблема давняя, ей уже много лет. Дал поручение актуализировать проект, и в следующем году будем выделять деньги и строить», – сказал Павел Малков. Качество обучения в школе высокое, учебное заведение оснащено современным оборудованием для занятий. Недавно получен новый школьный автобус.

Глава региона побывал в Хрущевском сельском Доме культуры, где обсуждались потребности учреждения. По словам главы региона, средства на приоритетные ремонтные работы выделят в конце текущего-начале следующего года. В дальнейшем для проведения капитального ремонта будет подготовлена ПСД и подана заявка на федеральный конкурс.