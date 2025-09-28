Старое бабье лето и настоящие октябрьские холода придут в Рязанскую область на следующей неделе

На следующей неделе с 29 сентября по 5 октября жителям Центральной России, в том числе Рязани, пообещали «старое бабье лето». По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, с 29 сентября потеплеет до +13 — +18 градусов благодаря антициклону, который задержится на пять-семь суток.

Согласно данным Гидрометцентра, в Рязанской области в понедельник, 29 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем достигнет +11°C, ночью температура воздуха опустится до 0°C. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст. Скорость ветра составит 5 м/с.

Во вторник, 30 сентября, жителей Рязанской области порадует солнце, осадков не прогнозируется. Температура воздуха в тени днём будет до +11°C. Ночью температура опустится до 0°C. Атмосферное давление немного повысится до 764 мм рт. ст. Скорость ветра будет 2 м/с.

Начало второго осеннего месяца принесет рязанцам небольшое потепление. В среду, 1 октября, осадков не ожидается. Температура воздуха днём до + 13°C, ночью до + 1°C. Атмосферное давление резко понизится до 760 мм рт. ст. Скорость ветра — 2 м/с.

В четверг, 2 октября, сохранится безоблачная погода, вероятность осадков — 0%. Температура воздуха днём поднимется до + 14°C, ночью до + 2°C. Атмосферное давление не изменится — 760 мм рт. ст. Скорость ветра — 3 м/с.

В пятницу, 3 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днём будет до + 13°C, ночью достигнет +3°C. Атмосферное давление немного поднимется — 763 мм рт. ст. Скорость ветра — 3 м/с.

По-настоящему теплая осенняя погода нагрянет в выходные. В субботу, 4 октября, облачно, вероятность осадков — 0%. Температура воздуха днём до + 14°C, ночью до + 7°C. Атмосферное давление до 761 мм рт. ст. Скорость ветра — 4 м/с.

В конце недели, 5 октября, облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем достигнет + 15°C, ночью до + 6°C. Атмосферное давление опустится до 754 мм рт. ст. Скорость ветра — 4 м/с.