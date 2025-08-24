Старейший кутюрье России Татьяна Смирнова посетила фестиваль лоскутной моды в Рязани

В Рязани прошла встреча со старейшим кутюрье России Татьяной Смирновой. На фестивале «Шили-Были и Носили» на площадке «Арт-лавки №1» жители и гости города узнали о жизни и творчестве художницы, ее впечатлениях о Рязани. Как сообщают «Рязанские ведомости», 93-летняя мастерица впервые посетила наш город.
Татьяна Смирнова — одна из основательниц пэчворка — техники лоскутного шитья. В июне 2024 года она вошла в Книгу рекордов России как «Старейший действующий художник-модельер России».
На встрече 93-летняя Татьяна Смирнова рассказала о непростом детстве во время Великой Отечественной войны, первой своей работе — черно-белой блузке, которую сшила из маминых платьев. Художник вспомнила о яркой Италии и дореволюционной швейной машинке Zinger. Заинтересовала рязанцев история о том, как кутюрье отказалась работать с французским модным домом Dior и предпочла остаться в Москве.
Фестиваль Татьяна Смирнова посетила по собственной инициативе вместе с внучкой Екатериной Комаровой. Внучка кутюрье также представила свою коллекцию одежды и поделилась своими впечатлениями о нашем городе.
В завершении встречи старейший кутюрье подарила музею лоскутного шитья «ШИЛИ-БЫЛИ» бесценные подарки: известную юбку-павлин, украшение и головной убор.
Возрастное ограничение 6+.