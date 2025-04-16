Старейшая актриса «Ленкома» Нина Горшкова умерла на 91-м году жизни

В среду, 16 апреля, после продолжительной болезни на 91-м году жизни скончалась старейшая актриса театра «Ленком Марка Захарова» Нина Горшкова. О её смерти сообщил телеграм-канал театра.

В театре «Ленком» Горшкова служила 64 года — с 1961 года. В творческой карьере актрисы спектакли: «Ночное чудо», «Автоград XXI», «Ромул Великий», «Бременские музыканты», «Лабиринт» и многие другие.

Последняя роль Нины Павловны — Берта в «Поминальной молитве».

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Коллеги выразили соболезнования родным и близким артистки.