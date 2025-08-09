Станкович прокомментировал слухи об увольнении после поражения от «Локомотива»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после поражения в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» заявил, что не обсуждал с руководством клуба своё будущее. Его слова приводит Газета.Ru.

«У нас впереди “Зенит” и “Рубин” — сложные матчи, но таков календарь. Ничего невозможного нет. Что касается слухов, то мне нет до них никакого дела. Это распространяется в СМИ, но это абсолютная ложь. В последнее время у меня не было разговоров с руководством, мне не ставили ультиматумов. Вам должно быть стыдно, что вы пишете неправду», — сказал Станкович.

Матч, прошедший на стадионе «РЖД Арена», завершился со счётом 4:2 в пользу «Локомотива».

Счёт на 18-й минуте открыл Алексей Батраков. На 26-й минуте Кристофер Мартинс сравнял, но на 49-й минуте Дмитрий Воробьёв вновь вывел хозяев вперёд. На 78-й минуте Эсекьель Барко сделал счёт 2:2, однако уже на 79-й и 86-й минутах Батраков оформил дубль, доведя свой счёт в матче до трёх мячей.

Батраков сделал хет-трик и вышел в лидеры гонки бомбардиров РПЛ — у него шесть голов в четырёх турах.