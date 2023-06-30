Станет «глухой окраиной». Русский святой ещё в XX веке увидел страшное будущее Украины

Русский святой Лаврентий Черниговский, живший в XX веке, оставил ужасающее предсказание, которое начало сбываться. Наши современники распознали: оно относится к нынешним реалиям и предсказывает исход специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине.

Святой ещё в середине прошлого века увидел, что Украина отдалится от России, но после этого ей «будет худо». Многие другие государства «пойдут за сатаной», когда Россия, наоборот, будет укрепляться в вере.

По мнению Святого Лаврентия, противостояние на Украине продлится три с половиной года и будет разрушительным. После его завершения Украина станет «глухой окраиной».

Толкователи не исключают: Украина прекратит своё существование.