Таинственная военная радиостанция УВБ-76, известная как «Станция Судного дня», вышла в эфир 11 августа 2025 года (11.08) в 11:08 с кодовым сообщением. Передача состояла из нескольких последовательностей:

НЖТИ НЖТИ 04390 СЧЕСОЛУБ 1905 2257

НЖТИ НЖТИ 04390 СЧЕСОЛУБ 1905 2527 ПРИЁМ

УВБ-76 — это радиостанция, которая вещает с 1976 года. Она получила прозвище «жужжалка» из-за характерного фонового гудения. Передачи представляют собой монотонные звуки, которые периодически прерываются кодами.

Официальное назначение этих сигналов до сих пор неизвестно. Существует несколько версий, втом числе различные конспирологические теории.

В социальных сетях и среди радиолюбителей сообщения УВБ-76 часто связывают с глобальными событиями, что только подогревает интерес к этой загадочной радиостанции.

Не исключено, что сегодняшний сигнал связан со встречей президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.