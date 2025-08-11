Понедельник, 11 августа, 2025
«Станция Судного дня» вышла в эфир с таинственным сообщением 11.08 в 11:08

Алексей Самохин
Фото: t.me/UVB76efir/

Таинственная военная радиостанция УВБ-76, известная как «Станция Судного дня», вышла в эфир 11 августа 2025 года (11.08) в 11:08 с кодовым сообщением. Передача состояла из нескольких последовательностей:

НЖТИ НЖТИ 04390 СЧЕСОЛУБ 1905 2257

НЖТИ НЖТИ 04390 СЧЕСОЛУБ 1905 2527 ПРИЁМ

УВБ-76 — это радиостанция, которая вещает с 1976 года. Она получила прозвище «жужжалка» из-за характерного фонового гудения. Передачи представляют собой монотонные звуки, которые периодически прерываются кодами.

Официальное назначение этих сигналов до сих пор неизвестно. Существует несколько версий, втом числе различные конспирологические теории. 

В социальных сетях и среди радиолюбителей сообщения УВБ-76 часто связывают с глобальными событиями, что только подогревает интерес к этой загадочной радиостанции.

Не исключено, что сегодняшний сигнал связан со встречей президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Происшествия

В Рязани ищут водителя электросамоката, сбившего ребёнка

Инцидент произошёл 9 августа около 12:05 на тротуаре у дома №4 по Московскому шоссе.
Новости Рязани и области

На портале Госуслуг до конца 2025 года появится 245 региональных сервисов «Жизненные ситуации»

Портал Госуслуг активно развивает направление «Жизненные ситуации» — это специализированные сервисы, позволяющие жителям разных регионов России удобно решать актуальные для их территории вопросы.
Новости Касимова

В касимовской деревне сгорел автомобиль 

Сообщение о возгорании в деревне Савостьяново поступило 9 августа в 11:17. На месте происшествия работали 11 человек, было задействовано 5 единиц техники, в том числе инженерной.
Интересное

Названы 5 признаков того, что вы скоро разбогатеете

Некоторые люди замечают, что перед появлением богатства их жизнь и мышление меняются. По мнению психологов, эти изменения — не случайность, а первые признаки грядущих финансовых перемен.
Культура и события

Рязанская группа Feelin’s с итальянским вокалистом покорила «Таврида.АРТ»

Специальный гость фестиваля в категории джаз — группа Feelin’s стала единственным музыкальным коллективом на «Таврида.АРТ» от Рязани и Рязанской области.
Интересное

«Спящий-пророк» Кейси оставил пророчество о преемнике российского президента

Будущее России открылось легендарному провидцу во сне.
Экономика и бизнес

В Рязанской области построят новый завод по производству автоэлектроники

Инвестиции в проект оцениваются в 1 млрд рублей. Завод будет построен на участке площадью около 1,5 гектара, общая площадь производственных помещений составит не менее 3,6 тыс. кв. метров.
Новости России

Жители России могут увидеть полярные сияния после выброса плазмы на Солнце

На Солнце произошёл комплексный выброс плазмы в результате взрыва, затронувшего западное полушарие небесного тела. Об этом сообщили учёные из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.