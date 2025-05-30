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Новости России

Стало понятно, почему Россия готова вести переговоры именно в Турции

Алексей Самохин
Изображение от www.slon.pics на Freepik
Новости России

Стало понятно, почему Россия готова вести переговоры именно в Турции

Алексей Самохин

Москва поддерживает формат переговоров в Турции и исключает Ватикан как площадку для мирных инициатив. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв в беседе с Life.ru. По его словам, Россия готова обсуждать мирные инициативы в нейтральных странах, но категорически исключает площадки, ассоциирующиеся с антироссийской позицией.

«Нет особой разницы, где вести диалог, — важно, чтобы страна была нейтральной. А Ватикан таким не является: он давно занял сторону Украины», — пояснил Журавлёв. Он добавил, что использовать духовный центр католицизма для переговоров между двумя православными странами — неуместно.

Приоритет России — Турция

Анкара уже принимала стороны конфликта весной 2022 года и остаётся активным участником дипломатического процесса. Несмотря на членство в НАТО, Турция демонстрирует нейтралитет и умело выступает посредником, отметил депутат.

Политолог Станислав Тарасов подтвердил, что Турция заинтересована в продолжении своей посреднической роли. Он напомнил, что первая серьёзная попытка договориться была предпринята именно в Стамбуле, но не увенчалась успехом из-за вмешательства западных стран.

«На базе встречи в Стамбуле по-прежнему лежит проект соглашения, и Турция сохраняет готовность развивать этот процесс. Ни Москва, ни Киев не возражают против такого формата, а Анкара, в свою очередь, стремится укрепить свой политический вес на международной арене», — пояснил эксперт.

По его словам, напряжённые отношения Турции с США усиливают стремление Анкары продемонстрировать самостоятельную внешнюю политику. Вашингтон, по его мнению, пока не готов к активному участию, а Турция пытается использовать этот вакуум в своих интересах.

Турция остаётся оптимальной площадкой. Россия не готова обсуждать мир в странах, поддерживающих Украину или предлагающих одностороннюю повестку. Турция же выступает модератором, с которым готовы работать все стороны. Новые предложения о смене площадки пока воспринимаются в Москве с недоверием.

Ситуация остаётся подвижной. Но пока Стамбул — единственный формат, который устраивает Москву.

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