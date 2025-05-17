Стало понятно, почему Эрдоган схватил Макрона за палец

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не позволил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону похлопать себя по плечу, так как не считает его серьёзным политиком. Об этом заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.

По словам парламентария, когда Эрдоган взял Макрона за палец и долго не отпускал, он тем самым выразил своё отношение не только к самому французскому лидеру, но и к Европейскому союзу в целом.

«Макрон не похож ни на президента, ни на лидера ядерной державы. Из-за его фокусов — то с женой, то с пакетиками в поезде — его перестали воспринимать всерьёз. Европа превратилась в карикатурную субстанцию. А ведь Эрдоган ещё недавно мечтал о вступлении Турции в ЕС. Сейчас он ясно показал, как относится к Европе, которая не пускает туда серьёзного человека», — отметил Колесник.

Ранее в СМИ появилось видео с саммита в Албании, на котором Эрдоган и Макрон ведут оживлённую беседу. В какой-то момент турецкий лидер схватил французского президента за палец и не отпускал его. Как отмечают турецкие издания, такой жест трактуется как знак нежелания Эрдогана допускать фамильярность со стороны собеседника.