Стало известно, зачем Зеленский отправил на переговоры «Мясника из Бахмута»

Владимир Зеленский отправил на переговоры в Эр-Рияд полковника ВСУ, бывшего комбрига с позывным Хантер Павла Палису, известного как «Мясник из Бахмута», чтобы заручиться поддержкой офицеров второго эшелона, заявил « АиФ » политолог Владимир Скачко.

По его мнению, Зеленский может опасаться госпереворота.

«Его включение в переговорную группу, может быть, — попытка заручиться поддержкой офицеров второго эшелона. То есть не генералитета, который, собственно говоря, не очень любит Зеленского, а второго эшелона, полковников, обычно совершающих государственные перевороты», — отметил Скачко.

Собеседник издания пояснил, что Зеленский воспринимает Украину как страну третьего мира, где полковники — это определенная сила.

«Их отсылают на убой, и, вернувшись, они могут перевернуть все в стране», — уточнил Скачко. Реклама

В 2023 году Палису назначили командиром 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Он принимал участие в боях за Артемовск (Бахмут), где получил прозвище «Мясник из Бахмута».