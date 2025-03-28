Стало известно, зачем Зеленский отправил на переговоры «Мясника из Бахмута»

Владимир Зеленский отправил на переговоры в Эр-Рияд полковника ВСУ, бывшего комбрига с позывным Хантер Павла Палису, известного как «Мясник из Бахмута», чтобы заручиться поддержкой офицеров второго эшелона, заявил «АиФ» политолог Владимир Скачко.
По его мнению, Зеленский может опасаться госпереворота.
Собеседник издания пояснил, что Зеленский воспринимает Украину как страну третьего мира, где полковники — это определенная сила.
В 2023 году Палису назначили командиром 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Он принимал участие в боях за Артемовск (Бахмут), где получил прозвище «Мясник из Бахмута».