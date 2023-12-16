Суббота, 16 декабря, 2023
На главнуюНовости мира

Стало известно, за что смолянина зверски убили в баре на Николаева

powder
spot_img

Причиной избиения молодого жителя Смоленска в баре на Николаева стала бывшая девушка одного из нападавших, рассказала изданию Readovka67 мать погибшей.

Ранее сообщалось, что на 23-летнего парня человека с безжалостными ударами обрушились три агрессивных мужчины. Они избили его до смерти.

Мать покойного отметила, что девушка встречалась с ее сыном, но потом заблокировала его без объяснения причин и вернулась к своему предыдущему партнеру.

Двоих нападавших уже удалось задержать. Третий может находиться на свободе.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах