Причиной избиения молодого жителя Смоленска в баре на Николаева стала бывшая девушка одного из нападавших, рассказала изданию Readovka67 мать погибшей.

Ранее сообщалось, что на 23-летнего парня человека с безжалостными ударами обрушились три агрессивных мужчины. Они избили его до смерти.

Мать покойного отметила, что девушка встречалась с ее сыном, но потом заблокировала его без объяснения причин и вернулась к своему предыдущему партнеру.

Двоих нападавших уже удалось задержать. Третий может находиться на свободе.