Стало известно, у кого больше всего выросли зарплаты этой весной в Рязани

Эксперты hh.ru выяснили, какие профессиональные сферы рынка труда Рязанской области активнее всего растут в зарплате, как много компаний уже провели и планируют провести индексацию зарплат, а также насколько текущий доход устраивает жителей региона.

Аналитика hh.ru показывает, что медиана зарплаты, которую можно заработать в Рязанской области, на данный момент достигла 61 тыс. рублей. По сравнению с весной 2024 года работодатели нарастили зарплатные предложения на 6 тыс. рублей. При этом данные сервиса «Банк данных зарплат» свидетельствуют, что пока лишь 43% работодателей Рязанской области успели провести индексацию зарплат своих работников.

По данным компаний, средний уровень пересмотра зарплат +10% к текущей зарплате сотрудников. Еще 14% компаний планируют повысить доход своих работников в ближайшие четыре месяца.

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Между тем в Рязанской области по сравнению с прошлым годом сильнее всего нарастили доход для топ-менеджеров (+28,7 тыс.) до 113 тыс. рублей. На 12,6 тыс. до 53,7 тыс. рублей выросли зарплаты в вакансиях для специалистов сферы безопасности. Также на 11,6 тыс. вырос потенциальный доход в производственном секторе (до 78,3 тыс. рублей).

При этом есть сферы и с падением уровня зарплаты: заметнее всего доход снизился у обслуживающего персонала (-8,8 тыс.) до 55,9 тыс. рублей, а также в сфере транспорта и логистики (-3,9 тыс.) до 80,6 тыс. рублей.

Кто больше других доволен зарплатой

Опрос hh.ru показывает, что текущий уровень зарплаты, которую получали жители Рязанской области за последний год, устраивает лишь 27% респондентов. А вот 21% местных жителей заявили, что их совершенно не устраивает уровень дохода и они хотели бы увеличить его. Около половины (48%) опрошенных оценили свой доход «на троечку». Остальные затруднились ответить.

В разрезе профессий: больше других недовольны своей зарплатой сейчас работники из сферы маркетинга и пиара. Об этом в ходе опроса hh.ru заявили сразу 32% работников этих сфер. Кроме того, 22% работников из сферы безопасности, 20% работников производственной сферы, 19% ИТ-специалистов — также больше других не довольны доходом. А вот наиболее удовлетворены своей зарплатой сейчас работники сферы транспорта и логистики (34%), ретейла (31%), общепита (30%) и 29% рабочих.

На сколько выросли зарплатные предложения работодателей Рязанской области за год? Данные hh.ru:

Профессиональная область 2025 2024 Динамика за год Автомобильный бизнес 90 000 ₽ 80 433 ₽ 9 567 ₽ Административный персонал 56 381 ₽ 49 769 ₽ 6 612 ₽ Безопасность 53 745 ₽ 41 115 ₽ 12 630 ₽ Высший и средний менеджмент 113 071 ₽ 84 317 ₽ 28 755 ₽ Добыча сырья 79 607 ₽ 73 525 ₽ 6 082 ₽ Домашний, обслуживающий персонал 55 961 ₽ 64 854 ₽ — 8 893 ₽ Закупки 60 390 ₽ 53 403 ₽ 6 987 ₽ Информационные технологии 66 000 ₽ 59 002 ₽ 6 998 ₽ Искусство, развлечения, массмедиа 55 444 ₽ 54 311 ₽ 1 134 ₽ Маркетинг, реклама, PR 66 481 ₽ 60 000 ₽ 6 481 ₽ Медицина, фармацевтика 59 964 ₽ 55 008 ₽ 4 955 ₽ Наука, образование 50 998 ₽ 43 838 ₽ 7 160 ₽ Продажи, обслуживание клиентов 58 905 ₽ 54 998 ₽ 3 907 ₽ Производство, сервисное обслуживание 78 333 ₽ 66 693 ₽ 11 640 ₽ Рабочий персонал 75 991 ₽ 69 840 ₽ 6 151 ₽ Розничная торговля 48 656 ₽ 42 341 ₽ 6 315 ₽ Сельское хозяйство 82 994 ₽ 77 243 ₽ 5 751 ₽ Стратегия, инвестиции, консалтинг 83 381 ₽ 83 925 ₽ — 543 ₽ Строительство, недвижимость 79 939 ₽ 70 000 ₽ 9 939 ₽ Транспорт, логистика, перевозки 80 663 ₽ 84 640 ₽ — 3 977 ₽ Туризм, гостиницы, рестораны 43 471 ₽ 38 010 ₽ 5 461 ₽ Управление персоналом, тренинги 59 882 ₽ 50 950 ₽ 8 932 ₽ Финансы, бухгалтерия 60 000 ₽ 50 000 ₽ 10 000 ₽ Юристы 55 321 ₽ 50 370 ₽ 4 951 ₽ Весь рынок труда Рязанской области 61 063 ₽ 55 059 ₽ 6 004 ₽