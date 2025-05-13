Вторник, 13 мая, 2025
5.5 C
Рязань
Изображение от freepik
Общество

Стало известно, у кого больше всего выросли зарплаты этой весной в Рязани

Алексей Самохин

Эксперты hh.ru выяснили, какие профессиональные сферы рынка труда Рязанской области активнее всего растут в зарплате, как много компаний уже провели и планируют провести индексацию зарплат, а также насколько текущий доход устраивает жителей региона.

Аналитика hh.ru показывает, что медиана зарплаты, которую можно заработать в Рязанской области, на данный момент достигла 61 тыс. рублей. По сравнению с весной 2024 года работодатели нарастили зарплатные предложения на 6 тыс. рублей. При этом данные сервиса «Банк данных зарплат» свидетельствуют, что пока лишь 43% работодателей Рязанской области успели провести индексацию зарплат своих работников.

По данным компаний, средний уровень пересмотра зарплат +10% к текущей зарплате сотрудников. Еще 14% компаний планируют повысить доход своих работников в ближайшие четыре месяца.

Реклама

Между тем в Рязанской области по сравнению с прошлым годом сильнее всего нарастили доход для топ-менеджеров (+28,7 тыс.) до 113 тыс. рублей. На 12,6 тыс. до 53,7 тыс. рублей выросли зарплаты в вакансиях для специалистов сферы безопасности. Также на 11,6 тыс. вырос потенциальный доход в производственном секторе (до 78,3 тыс. рублей).

При этом есть сферы и с падением уровня зарплаты: заметнее всего доход снизился у обслуживающего персонала (-8,8 тыс.) до 55,9 тыс. рублей, а также в сфере транспорта и логистики (-3,9 тыс.) до 80,6 тыс. рублей.

Кто больше других доволен зарплатой

Опрос hh.ru показывает, что текущий уровень зарплаты, которую получали жители Рязанской области за последний год, устраивает лишь 27% респондентов. А вот 21% местных жителей заявили, что их совершенно не устраивает уровень дохода и они хотели бы увеличить его. Около половины (48%) опрошенных оценили свой доход «на троечку». Остальные затруднились ответить.

В разрезе профессий: больше других недовольны своей зарплатой сейчас работники из сферы маркетинга и пиара. Об этом в ходе опроса hh.ru заявили сразу 32% работников этих сфер. Кроме того, 22% работников из сферы безопасности, 20% работников производственной сферы, 19% ИТ-специалистов — также больше других не довольны доходом. А вот наиболее удовлетворены своей зарплатой сейчас работники сферы транспорта и логистики (34%), ретейла (31%), общепита (30%) и 29% рабочих.

На сколько выросли зарплатные предложения работодателей Рязанской области за год? Данные hh.ru:

Профессиональная область20252024Динамика за год
Автомобильный бизнес        90 000 ₽           80 433 ₽         9 567 ₽
 Административный персонал        56 381 ₽           49 769 ₽         6 612 ₽
 Безопасность        53 745 ₽           41 115 ₽       12 630 ₽
 Высший и средний менеджмент      113 071 ₽           84 317 ₽       28 755 ₽
 Добыча сырья        79 607 ₽           73 525 ₽         6 082 ₽
 Домашний, обслуживающий персонал        55 961 ₽           64 854 ₽—        8 893 ₽
 Закупки        60 390 ₽           53 403 ₽         6 987 ₽
 Информационные технологии        66 000 ₽           59 002 ₽         6 998 ₽
 Искусство, развлечения, массмедиа        55 444 ₽           54 311 ₽         1 134 ₽
 Маркетинг, реклама, PR        66 481 ₽           60 000 ₽         6 481 ₽
 Медицина, фармацевтика        59 964 ₽           55 008 ₽         4 955 ₽
 Наука, образование        50 998 ₽           43 838 ₽         7 160 ₽
 Продажи, обслуживание клиентов        58 905 ₽           54 998 ₽         3 907 ₽
 Производство, сервисное обслуживание        78 333 ₽           66 693 ₽       11 640 ₽
 Рабочий персонал        75 991 ₽           69 840 ₽         6 151 ₽
 Розничная торговля        48 656 ₽           42 341 ₽         6 315 ₽
 Сельское хозяйство        82 994 ₽           77 243 ₽         5 751 ₽
 Стратегия, инвестиции, консалтинг        83 381 ₽           83 925 ₽—           543 ₽
 Строительство, недвижимость        79 939 ₽           70 000 ₽         9 939 ₽
 Транспорт, логистика, перевозки        80 663 ₽           84 640 ₽—        3 977 ₽
 Туризм, гостиницы, рестораны        43 471 ₽           38 010 ₽         5 461 ₽
 Управление персоналом, тренинги        59 882 ₽           50 950 ₽         8 932 ₽
 Финансы, бухгалтерия        60 000 ₽           50 000 ₽       10 000 ₽
 Юристы        55 321 ₽           50 370 ₽         4 951 ₽
 Весь рынок труда Рязанской области        61 063 ₽           55 059 ₽         6 004 ₽

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.