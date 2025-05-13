Стало известно, у кого больше всего выросли зарплаты этой весной в Рязани

Эксперты hh.ru выяснили, какие профессиональные сферы рынка труда Рязанской области активнее всего растут в зарплате, как много компаний уже провели и планируют провести индексацию зарплат, а также насколько текущий доход устраивает жителей региона.
Аналитика hh.ru показывает, что медиана зарплаты, которую можно заработать в Рязанской области, на данный момент достигла 61 тыс. рублей. По сравнению с весной 2024 года работодатели нарастили зарплатные предложения на 6 тыс. рублей. При этом данные сервиса «Банк данных зарплат» свидетельствуют, что пока лишь 43% работодателей Рязанской области успели провести индексацию зарплат своих работников.
По данным компаний, средний уровень пересмотра зарплат +10% к текущей зарплате сотрудников. Еще 14% компаний планируют повысить доход своих работников в ближайшие четыре месяца.
Между тем в Рязанской области по сравнению с прошлым годом сильнее всего нарастили доход для топ-менеджеров (+28,7 тыс.) до 113 тыс. рублей. На 12,6 тыс. до 53,7 тыс. рублей выросли зарплаты в вакансиях для специалистов сферы безопасности. Также на 11,6 тыс. вырос потенциальный доход в производственном секторе (до 78,3 тыс. рублей).
При этом есть сферы и с падением уровня зарплаты: заметнее всего доход снизился у обслуживающего персонала (-8,8 тыс.) до 55,9 тыс. рублей, а также в сфере транспорта и логистики (-3,9 тыс.) до 80,6 тыс. рублей.
Кто больше других доволен зарплатой
Опрос hh.ru показывает, что текущий уровень зарплаты, которую получали жители Рязанской области за последний год, устраивает лишь 27% респондентов. А вот 21% местных жителей заявили, что их совершенно не устраивает уровень дохода и они хотели бы увеличить его. Около половины (48%) опрошенных оценили свой доход «на троечку». Остальные затруднились ответить.
В разрезе профессий: больше других недовольны своей зарплатой сейчас работники из сферы маркетинга и пиара. Об этом в ходе опроса hh.ru заявили сразу 32% работников этих сфер. Кроме того, 22% работников из сферы безопасности, 20% работников производственной сферы, 19% ИТ-специалистов — также больше других не довольны доходом. А вот наиболее удовлетворены своей зарплатой сейчас работники сферы транспорта и логистики (34%), ретейла (31%), общепита (30%) и 29% рабочих.
На сколько выросли зарплатные предложения работодателей Рязанской области за год? Данные hh.ru:
|Профессиональная область
|2025
|2024
|Динамика за год
|Автомобильный бизнес
|90 000 ₽
|80 433 ₽
|9 567 ₽
|Административный персонал
|56 381 ₽
|49 769 ₽
|6 612 ₽
|Безопасность
|53 745 ₽
|41 115 ₽
|12 630 ₽
|Высший и средний менеджмент
|113 071 ₽
|84 317 ₽
|28 755 ₽
|Добыча сырья
|79 607 ₽
|73 525 ₽
|6 082 ₽
|Домашний, обслуживающий персонал
|55 961 ₽
|64 854 ₽
|— 8 893 ₽
|Закупки
|60 390 ₽
|53 403 ₽
|6 987 ₽
|Информационные технологии
|66 000 ₽
|59 002 ₽
|6 998 ₽
|Искусство, развлечения, массмедиа
|55 444 ₽
|54 311 ₽
|1 134 ₽
|Маркетинг, реклама, PR
|66 481 ₽
|60 000 ₽
|6 481 ₽
|Медицина, фармацевтика
|59 964 ₽
|55 008 ₽
|4 955 ₽
|Наука, образование
|50 998 ₽
|43 838 ₽
|7 160 ₽
|Продажи, обслуживание клиентов
|58 905 ₽
|54 998 ₽
|3 907 ₽
|Производство, сервисное обслуживание
|78 333 ₽
|66 693 ₽
|11 640 ₽
|Рабочий персонал
|75 991 ₽
|69 840 ₽
|6 151 ₽
|Розничная торговля
|48 656 ₽
|42 341 ₽
|6 315 ₽
|Сельское хозяйство
|82 994 ₽
|77 243 ₽
|5 751 ₽
|Стратегия, инвестиции, консалтинг
|83 381 ₽
|83 925 ₽
|— 543 ₽
|Строительство, недвижимость
|79 939 ₽
|70 000 ₽
|9 939 ₽
|Транспорт, логистика, перевозки
|80 663 ₽
|84 640 ₽
|— 3 977 ₽
|Туризм, гостиницы, рестораны
|43 471 ₽
|38 010 ₽
|5 461 ₽
|Управление персоналом, тренинги
|59 882 ₽
|50 950 ₽
|8 932 ₽
|Финансы, бухгалтерия
|60 000 ₽
|50 000 ₽
|10 000 ₽
|Юристы
|55 321 ₽
|50 370 ₽
|4 951 ₽
|Весь рынок труда Рязанской области
|61 063 ₽
|55 059 ₽
|6 004 ₽
РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info