Стало известно темное прошлое кавказца, напавшего на девушку в Екатеринбурге

Нападавший на курьера в Екатеринбурге Тимур Мусаев может быть причастен к другим дорожным конфликтам, рассказали E1.RU местные жители.

По их информации, в 2010 году мужчина поругался с водителем грейдера. Тогда он припарковал свой Infinity, помешав проезду уборочной техники.

Мусаев отказался переставить авто и выстрелил в оппонента из травматического пистолета. В итоге его приговорили к трем годам в колонии общего режима.

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Кроме того, два года назад в кафе на улице Хохрякова мужчина ударил инвалида и угрожал ему пистолетом. Тогда его не стали привлекать к ответственности.

Теперь же против Мусаева возбудили дело по статье «Хулиганство», его задержали.

При этом его подруга утверждает, что курьер сама спровоцировала мужчину. Так, она перегородила дорогу Mercedes, обзывала Тимура и пнула его в ногу.