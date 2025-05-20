Стало известно, сколько зарабатывают ректоры РГУ и РГРТУ

Стало известно, сколько зарабатывают ректоры РГУ имени С.А. Есенина и РГРТУ. Информацию о среднемесячном доходе руководителей вузов в 2024 году публикует Минобрнауки РФ.

Согласно списку, среднемесячная зарплата и.о. ректора РГРТУ Сергея Банникова достигает 400 тысяч рублей. У Дмитрия Бокова, ректора Рязанского госуниверситета, заработная плата около 315 тысяч рублей в месяц.

Также на сайте министерства размещена информация о доходах проректоров. В РГРТУ зарплата проректоров варьируется от 203 тысяч до 350 тысяч рублей в месяц, в РГУ – от 165 тысяч до 187 тысяч рублей.